曲婉婷母親涉賄判無期 中紀委：對蛀蟲依法嚴懲

大陸女歌手曲婉婷母親張明杰涉賄案，17日一審宣判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。對於該案受網友熱議，大陸中紀委網站18日發出專文指，當事人之所以備受關注，不僅在於她是一位知名歌手的母親，更因為她是侵害群眾利益的「蛀蟲」，強調官方對「蛀蟲」依法予以嚴懲，正是反腐為民、反腐惠民的直接體現。

中央紀委國家監委網站18日針對張明杰一案，以「依法懲腐 民心所向」為題發表今日銳評。

評論表示，2014年，張明杰因涉嫌貪汙、受賄與濫用職權罪被羈押，2020年，曲婉婷微博發文「為母叫屈」，受到眾多網友質疑。文章稱，這是因為人民痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，收取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。

對於哈爾濱市中級人民法院的宣判結果，中紀委指出，以法治思維和法治方式懲治腐敗，彰顯了公平正義。嚴厲懲處腐敗分子，是強化「不敢腐」高壓態勢的必然要求，任何腐敗分子都要為自己的違紀違法行為付出相應代價。

中紀委文章稱，對「蛀蟲」依法予以嚴懲，正是深入整治群眾身邊腐敗問題的具體實踐，是反腐為民、反腐惠民的直接體現。對於大陸網友一面倒抨擊曲婉婷母女的輿論風向，文章指出，「這再次證明，反腐敗是民心所向，對腐敗分子依法懲治正是回應人民群眾的期待。」

根據哈爾濱市中級人民法院審理，2009年至2011年，張明杰在任哈爾濱市道裡區政府副區長兼道裡區改制領導小組組長期間，徇私舞弊、濫用職權，致使徵地補償款被併購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失共計人民幣2.3259億餘元。

2011年11月至2012年7月，張明杰在利用職務上的便利為併購單位謀取利益後，先以藉款為名向該單位實際控制人索要人民幣500萬元，後夥同王紹玉向該實際控制人索要以哈爾濱市原種繁殖場土地參與的該單位50%股權，折合人民幣9,317萬餘元。

曲婉婷以2012年發行歌曲「我的歌聲裡」爆紅，闖蕩演藝圈，2014年母親張明杰因貪汙案被捕後，連帶影響曲婉婷的星途，她近年長期居住於加拿大多倫多，但多次透過微博發文，聲援母親案件，今年初還發文稱，希望母親的案件能在2021年有個答案。