快訊

直播／「公投綁大選」第二輪交鋒 羅智強對戰徐國勇

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「長髮美魔女」陳曉蓁案 陸委會：秉持勿枉勿縱原則

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陳時中飲酒嗨歌影片流出惹議，與會人士也被起底，其中前人力銀行執行長陳曉蓁，涉嫌擔任大陸公務員。圖／取自網路
陳時中飲酒嗨歌影片流出惹議，與會人士也被起底，其中前人力銀行執行長陳曉蓁，涉嫌擔任大陸公務員。圖／取自網路

對於衛福部長陳時中去年6月在一場餐敘中高歌喝酒，與會者「長髮美魔女」陳曉蓁涉違兩岸條例一案的調查進度，陸委會發言人邱垂正18日重申，已函請主管機關經濟部進行行政調查，並強調政府會秉持「依法行政、毋枉毋縱原則」來處理。

邱垂正說，有關她涉嫌擔任大陸福建平潭招商局副局長職務，是否違反相關規定，陸委會已函請主管機關經濟部進行行政調查。邱垂正補充，台灣是民主法治社會，國人赴陸任職屬於人民權利選擇，但不能違反法律規定。

邱垂正指出，中共長期來以零和思維對台打壓，迄今仍不放棄武力。兩岸條例第33條規定，國人不得擔任大陸黨政軍職務，若查證陳曉蓁該案屬實，可依法處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

至於清華大學校友會與大陸廈門市政府、北京清華大學在新竹清華大學校內創新育成大樓，設置清華海峽研究院新竹辦公室。邱垂正說，政府尊重學術自由和大學自治，也樂見兩岸在學術教育等領域進行健康有序的交流，但也要強調，交流活動應該要符合相關法律規範。

邱垂正說，該案已由教育部匯總本會和經濟部組成專案小組，查證後確認有違反兩岸條例第40條之2規等相關規定，主管機關將依法予以裁罰，相關進度宜由教育部適時對外說明。

邱垂正提到，中共經常利用兩岸學術教育的交流，以及校際合作的機會，包裝其對台政治目的及統戰的意圖，既有學術交流名義對我進行學術竊密，或吸引我高科技人才赴陸等違法情事，為預防中共滲透台灣校園，政府也要呼籲各校一起把關，防堵學術單位成為陸方滲透的破口。

邱垂正 清華大學 陳時中 陳曉蓁 陸委會

延伸閱讀

拜登說不鼓勵台獨 陸委會這樣回應

中共歷史決議指統一是歷史任務 陸委會：不接受

陸委會民調顯示 近8成民意反對中共「台獨清單」作法

台商籲春節專案小三通 邱垂正：中國疫情不穩

相關新聞

拜登說不鼓勵台獨 陸委會這樣回應

拜習視訊峰會結束後，會後雙方在台海問題上的說法有落差。陸委會發言人邱垂正今表示，本次美中領導人視訊會議，美方重申其一中政...

中共歷史決議指統一是歷史任務 陸委會：不接受

針對中共十九屆六中全會發布「第三份歷史決議」，指統一是「歷史任務」，陸委會發言人邱垂正說，台灣反對且無懼北京當局的恫嚇，...

陸委會民調顯示 近8成民意反對中共「台獨清單」作法

針對大陸祭出「台獨頑固分子清單」並將我方官員蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮等人列名懲戒，陸委會民調指出，有近8成民意反對中共做法...

曲婉婷母親涉賄判無期　中紀委：對蛀蟲依法嚴懲

大陸女歌手曲婉婷母親張明杰涉賄案，17日一審宣判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。對於該案受網友熱議，大陸...

「長髮美魔女」陳曉蓁案　陸委會：秉持勿枉勿縱原則

對於衛福部長陳時中去年6月在一場餐敘中高歌喝酒，與會者「長髮美魔女」陳曉蓁涉違兩岸條例一案的調查進度，陸委會發言人邱垂正...

公安大整肅後 中國警察新誓詞：擁護黨絕對領導

中國公安系統先前遭到強力整肅後，中國公安部日前修訂警察誓詞，從原本的「做到對黨忠誠」，大幅修改為「擁護中國共產黨的絕對領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。