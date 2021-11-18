「長髮美魔女」陳曉蓁案　陸委會：秉持勿枉勿縱原則

對於衛福部長陳時中去年6月在一場餐敘中高歌喝酒，與會者「長髮美魔女」陳曉蓁涉違兩岸條例一案的調查進度，陸委會發言人邱垂正18日重申，已函請主管機關經濟部進行行政調查，並強調政府會秉持「依法行政、毋枉毋縱原則」來處理。

邱垂正說，有關她涉嫌擔任大陸福建平潭招商局副局長職務，是否違反相關規定，陸委會已函請主管機關經濟部進行行政調查。邱垂正補充，台灣是民主法治社會，國人赴陸任職屬於人民權利選擇，但不能違反法律規定。

邱垂正指出，中共長期來以零和思維對台打壓，迄今仍不放棄武力。兩岸條例第33條規定，國人不得擔任大陸黨政軍職務，若查證陳曉蓁該案屬實，可依法處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

至於清華大學校友會與大陸廈門市政府、北京清華大學在新竹清華大學校內創新育成大樓，設置清華海峽研究院新竹辦公室。邱垂正說，政府尊重學術自由和大學自治，也樂見兩岸在學術教育等領域進行健康有序的交流，但也要強調，交流活動應該要符合相關法律規範。

邱垂正說，該案已由教育部匯總本會和經濟部組成專案小組，查證後確認有違反兩岸條例第40條之2規等相關規定，主管機關將依法予以裁罰，相關進度宜由教育部適時對外說明。

邱垂正提到，中共經常利用兩岸學術教育的交流，以及校際合作的機會，包裝其對台政治目的及統戰的意圖，既有學術交流名義對我進行學術竊密，或吸引我高科技人才赴陸等違法情事，為預防中共滲透台灣校園，政府也要呼籲各校一起把關，防堵學術單位成為陸方滲透的破口。