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中共歷史決議指統一是歷史任務 陸委會：不接受

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

針對中共十九屆六中全會發布「第三份歷史決議」，指統一是「歷史任務」，陸委會發言人邱垂正說，台灣反對且無懼北京當局的恫嚇，我方將堅定捍衛國家主權與民主自由，絕不接受其設定的政治框架，與未來發展的路徑。

邱垂正今表示，中共十九屆六中全會及其第三份歷史決議的提出，所謂的兩個確定，進一步鞏固習核心與習思想的定位，將其領導人個人地位提升至凌駕毛、鄧，宣傳唯有習領導方能應對內部經濟轉型、社會矛盾的挑戰，以及美中競爭國際圍堵的外部壓力，並鋪排習20大與更長期連任的正當性。

邱垂正接著稱，中共政治權力持續高度集中，又缺乏權力移轉與制衡機制，將增加內外決策不確定與誤判風險。此外，中共慣常借用其內部重要會議與其決議，重申其「反獨促統」的舊調，與不被台灣認同的政治主張。

邱垂正強調，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，北京若不能尊重台灣主流民意、捍衛國家主權與民主自由的生活方式，一再美化促融統戰手法，甚至以單方強制作為，威逼其錯誤的兩岸終局定位，都只會傷害兩岸關係。

邱垂正 中共 北京

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