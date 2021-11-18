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陸委會民調顯示 近8成民意反對中共「台獨清單」作法

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會副主委邱垂正。圖／取自聯合報系資料庫
陸委會副主委邱垂正。圖／取自聯合報系資料庫

針對大陸祭出「台獨頑固分子清單」並將我方官員蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮等人列名懲戒，陸委會民調指出，有近8成民意反對中共做法；民調也顯示，有58.6%支持陸委會針對「台獨頑固分子清單」採取必要反制與防範措施，但有26.6%的人不支持。

陸委會今日公布最新一期的例行民調。其中民調顯示，有73.1%的民意贊成疫後，可以恢復中國大陸人士來台灣從事交流活動，但有19.8%的人反對。

調查結果也顯示，近8成左右民眾支持總統國慶談話的兩岸政策主張，包括贊成「四個堅持」是台灣人民最大公約數，有77.1%；主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實、也是當前台海現狀，有77.7%。

支持蔡總統強調我方善意及承諾不變，也會全力阻止現狀被片面改變的立場，有80.3%，及願意與中共領導人對話，減少雙方處理兩岸關係誤判，有82.8%。

陸委會強調，蔡總統談話展現兩岸政策一貫性，獲致國內民意普遍認同。

陸委會指出，為保護國家核心關鍵技術和防範中共挖角台灣高科技人才，7成民眾支持政府修法強化涉及核心關鍵技術人員赴陸管理規範。

另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數，有84.9%，認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為77.1%、57.9%，8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定，維持長期穩定態勢。

陸委會最後強調，蔡總統提出的「四個堅持」是我們的底線，也是最大公約數。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在11月10日至14日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1072份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

陸委會 民調 中共

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