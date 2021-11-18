大陸歌手曲婉婷之母張明杰 一審遭判無期徒刑

以一曲「我的歌聲裡」走紅的大陸女歌手曲婉婷，其母張明杰案昨天被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

綜合每日經濟新聞和新華社報導， 黑龍江省哈爾濱市中級人民法院昨天對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰受賄、濫用職權，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明杰有期徒刑10年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。以受賄罪判處王紹玉有期徒刑14年，並處罰金人民幣300萬元。對涉案違法所得及其孳息予以沒收、追繳。

報導稱，法院經審理查明，2009年至2011年，張明杰在任哈爾濱市道里區政府副區長兼道里區改制領導小組組長期間，徇私舞弊、濫用職權，致使徵地補償款被併購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失共計人民幣2.3259億餘元。

2011年11月至2012年7月，張明杰在利用職務上的便利為併購單位謀取利益後，先以藉款為名向該單位實際控制人索要人民幣500萬元，後夥同王紹玉向該實際控制人索要以哈爾濱市原種繁殖場土地參與的該單位50%股權，折合人民幣9,317萬餘元。案發後，辦案機關依法扣押、凍結了上述單位資產及張明杰、王紹玉部分違法所得款物。

哈爾濱市中級人民法院認為，被告人張明杰的行為已構成受賄罪、濫用職權罪；被告人王紹玉的行為已構成受賄罪，均應依法懲處。法庭遂作出上述判決。

張明杰為大陸歌手曲婉婷的母親。曲婉婷近年長期居住於多倫多，2020年9月她曾在微博發文談及張明杰的案件，引起大陸網友關注。今年1月，她還曾發微博稱希望其母的案件能在2021年有個答案。