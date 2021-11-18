國台辦嗆修憲謀獨 民進黨團：別用覬覦台灣主權看待

民進黨立法院黨團將黨團修憲草案送到修憲委員會審查，國台辦昨天指出，反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲今天指出，呼籲中國要調整心情，要用主流世界觀看台灣憲改，國台辦不要站在覬覦台灣主權看待，也呼籲國民黨下周一盡速開召委會議，展開第8次修憲。

民進黨立法院黨團今天開「憲改是台灣的驕傲暨輿情回應」記者會。管碧玲說，從1991年到2005年歷經7次修憲，用漸進腳步打造憲政體制，讓政治長期穩定，以非暴力手段達到，「舌彈」代替「子彈」，並未流血，「這故事多麽感人」，讓台灣民主政體相對健全，主流價值體系也肯定是民主自由好夥伴。

管碧玲指出，目前修憲委員會只開過一次召委會議，立法院長游錫堃也在朝野協商中請各政黨趕快開召委會議，希望下周一國民黨能開會，法定會期12月31日要結束，下周一起算只剩30個工作天，時間很緊迫，「難道我們要留下不到30天憲改的歷史會議嗎？」

民進黨立委、修憲委員會召委鍾佳濱指出，修憲期程卡在國民黨另兩位召委，希望盡速共同協談，他今天也跟國民黨召委李貴敏溝通希望盡快安排，盡速訂出修憲期程，讓修憲順利送出，提出公民複決。

黨團幹事長劉世芳表示，目前修憲草案各政黨提出總計73案，已付委68案，攸關國家重要歷程，中國大陸卻有莫名其妙聲音，憲改是民主國家政治日常，不接受境外國家指指點點，是我們自己國家內部修憲會議。

黨團副幹事長黃世杰指出，關於修憲提案很多，目前18歲公民權具朝野高度共識，另外也提案降低修憲門檻，廢考監則是落實三權分立原則 另外強化人權保障機制，讓人權委員會明定憲法內，以及縮短新舊任總統任交接看守期，避免看守期過長的憲政爭議，希望跟各黨團良性互動。