習近平最新涉台談話 陸學者：不排除使用非和平方式

台灣問題是16日拜習視訊峰會焦點之一，針對大陸國家主席習近平表示，如果台獨分裂勢力突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。對此，北京大學台灣研究院院長李義虎指出，中共中央對香港事態的處置就是最鮮活的例子。大陸不出手則已，一出手必然是斷然轉換，快速控制局面，最終壓制台獨。

李義虎在接受香港中評社採訪時表示，習近平在與美國總統拜登對談時，對台灣問題原則立場的闡述，說了一句「新的老話」，又說了一句「新的新話」，對台海局勢的穩定具有建設性的作用。

習近平告訴拜登，「台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

李義虎指出，習近平關於一個中國原則內涵的闡述是最早版本的「三段論」。此前較長一段時間，大陸關於一個中國原則的內涵表述是：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分（或大陸與台灣同屬一個中國），國家主權和領土完整不容分割」。

李義虎認為，習近平此次使用的一中原則「三段論」，等於重新回歸了「毛周鄧」版本的一中內涵表述，清晰表達中國大陸的基本立場，以及回歸台灣問題的真相，對認知台海局勢走向有重要意義。 因此，他將其稱為是一句「新的老話」。

習近平在拜習會中還表示，「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

李義虎強調，這是一句「新的新話」，在語勢、邏輯和措辭用語上甚至都是全新的，其背後的意涵也非常深刻且有分量。這句話既清晰表達了大陸立場，又明確地給「玩火者」劃出了紅線，並挑明北京可能採取行動的臨界。

他表示，一方面，表明了大陸仍然還有和平統一的意願，習近平在中共建黨百年講話和辛亥革命110周年講話中，也都重申了爭取實現和平統一的大政方針。另一方面，從這句話的後半句可以感受到語句的氣勢和能量，尤其是對「台獨」零容忍的態度。

李義虎指出，其中，「採取斷然措施」就是指到了關鍵時刻，如果有「台獨重大事變」、 「台獨」分裂勢力故意挑釁製造事端等，就會逼迫大陸採取斷然措施，如訴諸法律、政治、經濟及其行動措施，以及不排除最後被迫使用非和平方式。

李義虎說，中共中央對香港事態的處置就是一個最近最鮮活的例子。剛開始香港反對派「鬧得很厲害」，但香港國安法一實施，形勢局面立即扭轉，乾坤底定。這意味著大陸不出手則已，一出手斷然措施，必然是斷然轉換，快速控制局面，最終壓制「台獨」。

對於習近平為何要在中美兩國元首會晤這樣一個特殊的場合提出這句話？李義虎認為，此次的用語明顯更重，態度表明也更鮮明，而且這句話背後的意涵是「有言有行」的。

李義虎稱，過去大陸只是對台灣發出政策信號，或是對美國單方面發出信號，這一次實際上是對台灣和美國，以及對「台獨」、對外國干預台灣問題的行為同時發出明確、有力的政策信號。

他表示，此次習拜會中拜登對台灣問題也做了一些表述，但拜登本人比較強調「台灣關係法」，因此中美關係還是存在著一些起伏變化的可能。