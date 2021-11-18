評析／拜習峰會：習重話反台獨 拜登打太極

拜習視訊峰會引起國際關注，習近平罕見在中美元首峰會大談「反台獨」，拜登則以「打太極」應對，強調「反對片面改變現狀」，讓雙方都有表述空間。峰會後美中關係似乎轉暖，但年底美要召開民主峰會，明年初又有北京冬奧等外交角力，峰會後的美中甜蜜期能持續多久，有待觀察。

拜習會後，普遍有種看法是，中美今後不會打「新冷戰」，關係能稍微緩和，但台灣問題仍是最大變數。對北京來說，台灣問題沒有妥協退讓空間。這或能解釋，為何習一開場慈眉善目以「老友」稱呼拜登，談到台灣問題又發出極嚴厲警告，直指台美「倚美謀獨」和「以台制華」十分危險。有港媒就指，兩國正式峰會，一方說出如此重的話，分量非比尋常。

中共領導人在原本應「高來高去」的中美元首峰會上，如此直白表態台灣問題相當罕見。例如，二○一九年六月底，在日本大阪廿國集團峰會舉行的「川習會」上，據新華社僅簡短報導稱，「習近平在會談過程中，闡述中國政府在台灣問題上的原則立場；川普表示重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。」當時雙方這般表態，連交鋒都談不上。

習近平這次在台灣問題上的強硬，除了與近期美台關係互動有關，從中共內部看，剛落幕的六中全會顯著抬高習的黨內地位，或使其在面對拜登時更有底氣，同時大陸最近又掀起「促統」甚至「速統」的聲浪，國台辦官員公開提「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」等，社會氛圍明顯轉變。

習近平還在峰會上談到統一議題，甚至略帶威脅稱，若突破紅線，中方將不得不採取斷然措施，展現強硬。這話表面上是說給拜登聽，其實何嘗不是講給蔡總統和民進黨聽。

接下來觀察點有二。一是美國的實際作為是否改變，包括與台灣的互動關係。二是美中有了這次最高層互動，能否增進互信，在需要中美兩個大國合作解決的全球性問題上往前推進，包括氣候變遷和區域熱點問題。

另一變數是，拜登在台灣問題表述上的多變性。視訊峰會後，拜登說，台灣是「獨立的」，由自己做決定。幾小時後，拜登又澄清表示，「我們不鼓勵獨立」，但鼓勵按照台灣關係法的規定去做。這幾小時間，北京必然被觸動敏感神經，如此看來，打太極可能比創造新說法更適合拜登，尤其在台灣問題上。