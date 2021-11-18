首屆「走進歷史，紀行荊楚」文博賽 台女學生「曾侯乙編鐘」獲一等獎

2021首屆「走進歷史，紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽揭曉，台灣藝術大學視覺傳達設計學系的王佳莉，以作品「曾侯乙編鐘」，奪得最高榮譽一等獎。

大賽共計收到1352份投稿，其中台灣稿件112件。初審環節，評委從作品完整性、命題相關性、設計能力三方面，對作品進行評審。最終評選一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名；最具童趣獎、品牌潛力獎、藝術表現獎、最佳教育獎各1名，優秀獎10名。

榮獲一等獎的「曾侯乙」編鐘，王佳莉的設計理念是：以「曾侯乙編鐘」為設計源，將整組編鐘簡化為「人、鐘、鐘架」三個架構，分別作IP形象設計。在關注青少年兒童知識、審美的前提下，除了保有文物固有形態外，設計上另求強化特徵，藉以引導青少年兒童主動探究其相異之所在，加深對文物的印象。

「曾侯乙」編鐘IP形象，訴求文物既有的嚴謹細節，並以鮮明強烈的對比用色，試圖跳脫舊有印象，改以輕鬆逗趣的漫畫式表情「Bo」、「Ze」、「Yi」，來讓文物陳述本身的歷史性。IP應用上有：公仔、立體書、識別證、吊飾、T恤及筆記本。

評委對「曾侯乙編鐘」的評語是：以湖北省博物館鎮館之寶－曾侯乙編鐘為創作藍本，設計中不僅關注到文物中最吸引觀眾的編鐘，還關注到了大家會忽視的鐘架和武士，提取鐘架花紋及舉架的武士形象等元素，將其藝術創作。整個設計作品具有較高的實用性、操作性、趣味性及獨特性，多種形態呈現與創新巧妙融合。相信未來通過進一步的深化設計，能夠成為湖北省博物館非常具有代表性的文創產品。

為了讓海峽兩岸學子深入了解湖北省博物館珍貴文物及背後的歷史資訊，感受荊楚文化的魅力，積極挖掘和探索文物的歷史、藝術、科學、文化價值與使用場景、實用功能、創意設計及市場需求的結合，由湖北省文化和旅遊廳主辦，海峽兩岸考古教學交流基地、湖北省博物館（湖北省文物考古研究所）協辦的2021首屆「走進歷史，紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽，採取線上舉辦形式，以湖北省博物館十大鎮館之寶為素材藍本，設計服務物件聚焦青少年兒童，關注其在博物館參觀學習的場景，用創意設計將文物的歷史元素融入生活，從而創新生活方式，活化文物資源。