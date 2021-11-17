台商籲春節專案小三通 邱垂正：中國疫情不穩

中國台商籲請有關單位協調小三通專案，讓滯留的民眾可回家過年。大陸委員會副主任委員邱垂正表示，中國疫情仍不穩定，但若金門馬祖第2劑疫苗覆蓋率達8成，可研擬可行方案。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金門與廈門的小三通自2020年2月10日停航；21個月來，不只造成以觀光為主的金門各產業巨大衝擊，不少在中國工作或讀書的台商、金門民眾，回家路迢迢。

媒體報導，前立委楊應雄和長期在長期在廈門的金門知名貢糖品牌董事長葉錦湖一致呼籲有關單位，協調春節小三通專案，給鄉親一條便捷又經濟的回家路。

對此，邱垂正接受中央社記者電訪表示，目前中國疫情仍相當不穩定。他說，恢復小三通與否主要是疫情考量，必須在疫情安全可控的情況下，如果金馬民眾第2劑疫覆蓋率達8成以上，就可以考量中國疫情、金馬地區防疫量能、當地民意、兩岸互動等綜合因素，積極與相關機關研擬可行方案。

此外，縣長楊鎮浯接受記者聯訪時表示，自小三通停航以來，無論是防疫能量、隔離處所等，縣府沙盤推演了各項方案，也都向中央提報，做為復航的參考。他說，金門第1劑疫苗覆蓋率達8成，第2劑也近6成，是時候可以用更開放的態度來商談恢復小三通。他計劃先從人道需求的個案小三通，尋求突破。

此外，對於滯留中國大陸的金門民眾，如因經濟因素無法回鄉，楊鎮浯說，縣府會視情況給予協助。

楊應雄現於廈門從商，他接受媒體訪問時表示，今年是小三通開通20週年，20年來金門和廈門來往非常密切，這麼近的地方卻要從台灣本島起降，多付出近20倍的交通費，再加上防疫旅館14天的費用，一般人實在支付不起。他建議建議縣府向中央提出春節返鄉方案，有利於往後對小三通復航的準備。

葉錦湖也說，小三通開航20年，金廈儼然成為一日生活圈，很多金門民眾靠小三通航線作生意，甚至廈門是部分金門人上班工作的地方，從停航以來，這些人生活都面臨很大困難。他建議春節期間啟動特殊專案開航。