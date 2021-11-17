德國之聲專訪／中共發布第三份歷史決議 專家帶你一次看懂

中共六中全會在11月11日閉幕後5天發布第三份歷史決議全文：《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，德國之聲請到會前曾經預測決議內容的專家，台灣政治大學東亞所所長王信賢，分析全文中的亮點。

德國之聲：全文公布，跟您預測的走向差不多嗎？

王信賢：第一個就是，公告的時間很短，我覺得有點訝異，原本預估大概是一個星期，這次我是覺得滿早的。當然有各種傳言說什麼時候要出來，出爐的時間縮短了當然意味著內部沒什麼太大的反對聲音，頂多只是文字上的修正而已。另外一個就是它公布的時間是在拜習會之後，我們要去看一下這中間是不是有所關聯。16日晚上央視新聞聯播增加時間，大概70分鐘，40分鐘在講這個決議案，第一則是這個，第二則才是在講拜習會。這中間的聯繫讓我覺得滿感興趣的。

我的推測大概就是說，你會發現在這個決議案裡頭，涉及到對外的部分，比如我在看「百年未有之大變局」，我覺得這些部分都相對和緩，它都沒有點名美中之間怎麼樣，這個跟之前我自己本身的預期其實是滿像的， 二十大之前，他內外都要維穩，也沒有什麼「戰狼外交」，拜習會習近平在打招呼的時候也稱乎拜登「老朋友」，他要營造出來的是美中關係其實是一個比較穩定的狀態，雖然後來包括新華社他們發的新聞稿跟美國稍微有點落差，但是他想營造出來的就是美中之間已經達成協議，要形成一道防火牆或者是護欄。

德國之聲：這3萬6千多字的決議文重點何在？

王信賢：它其實是為了樹立正確的黨史觀，那就是習近平過去一直所提的， 跟今年7月1日的中國共產黨百年大慶還有紀念辛亥革命100 周年我覺得滿接近的，這個部分其實沒有太大的意外。從結構來看，它分幾個部分，前3個部分包括「新民族主義革命」、「社會主義革命建設」、「改革開放時期」這3個部分都是屬於毛鄧江胡的時期，篇幅只佔9千6百多字，可是在第4個部分，中國社會主義新時代的改革，就是在習的時代，總共1萬9千多字，大概兩倍。

當然決議的內容有寫了，前3個階段，第一個決議案跟第二個歷史決議案裡頭都提了，還有在改革開放的時候，紀念10周年、20周年、30周年、40周年也大致上都提了，所以只是比較簡要的去提。這麼重要的歷史決議案，習近平還是把屬於他自己的事情，文字佔到整個全文超過百分之50，超過前3個時期的兩倍，從這個角度來看，我認為習近平還是在彰顯自己的政績。

德國之聲：全文中習近平出現23次、毛澤東18次、鄧小平6次、江胡各一次，這也是有意義的嗎？

王信賢：當然是有意義的，老共在寫這種重要的文件裡，這個全部都是算過的。另外一個就是裡頭提到「核心」的部分，這個在中共裡頭是非常非常重要的，過去以來，毛是核心、鄧是核心、江是核心、胡不是，習是，可是在這個決議案的「核心」的部分只有毛跟習兩個人，而且毛只有出現1次，習出現了7次。它通常都會講以誰為代表的中國共產黨人，所以真正的核心就是權力定於一尊，習提了7次，表示在這個百年的歷史裡頭，其實他是最重要的。我覺得這個還是在烘托習本身的歷史地位，這個是概無異議的。

再來就是它提到百年奮鬥的意義裡面，講說中共的百年奮鬥意義在於改變中國人民的命運，這過去是一直講的。另外一個部分就是，習近平一直想要成為馬克思主義真正的繼承者，裡頭提到馬克思主義中國化帶給馬克思主義強大的生命力，那一段又重新提了資本主義跟社會主義兩個意識形態的問題。很重要就在於，89年到91年很多東歐國家垮台，91年蘇聯解體。很多人說共產主義被丟入歷史的灰燼，或者福山所講的《歷史的終結及最後之人》，意思就是資本主義大獲全勝。

它的意思是說今天中國共產黨把中國變成全球第二大經濟體，重新帶給馬克思主義一種生命力，馬克思主義並沒有消亡，是中國重新把它給中國化，提供它現實的意義。它第四個部分講的是影響世界歷史，為開發中國家提供一種新的方案，提供一種解決的路徑、一種中國 方案、中國模式和典範，從它的角度來看，這個才能夠真正完全確立習近平他的地位，因為他提供一種新的民主方案，這個東西是習近平在中共取得聯合國合法席位50周年講到的，民主不是個別國家的專利，是各國人民的權利，他提供一種新的中國道路和制度或者是中國價值給其他國家參考。

德國之聲：決議文中跟您所想的差異是什麼？

王信賢：跟我當初所想的稍微有點出入就是我覺得關於毛澤東跟文革、大躍進的這個部份。過去大家一直講「兩個互不否定」，其實在最近這幾個月，習近平或者是相關黨內的文件裡都一直在提，文革本身，過去講的是「錯誤」，後來變成一個「艱難探索」。 回到這個決議上看，它甚至講的是「災難」，「反右」、「大躍進」的這些錯誤。它提到的是對毛澤東的評價，說毛澤東「錯誤的估計」，也同意第二個決議面對毛澤東跟對毛澤東思想的評價。這個部分我稍微有點驚訝。

可是你再看它講文革的這個部分的時候，其實他講的是四人幫運用毛澤東「錯誤的估計」帶來了災難，我覺得還是很有技巧地去把它區分開來，就是毛澤東對黨內外形勢的「錯誤估計」，但是真正是四人幫居心叵測，運用毛澤東他個人任識的錯誤導致這麼大的災難。

另外一個就是它提了「六四」，當然提得非常有技巧，用自己黨內慣用的「1989年春夏之交嚴重的政治風波」，這個東西會提出來沒有意外，但是我覺得非常有趣的地方在於，當我們在看老共的這些文件的時候，要「再脈絡化」，把前後文看清楚。他先講到了東歐跟蘇聯這些國家相繼垮台，指出當時有一個境外反社會主義的勢力，而中國也在面對這一種勢力的入侵。

它說：「由於國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動，國際大氣候和國內小氣候導致...」這個原因全部都是來自於國際上的這種力量，很輕描淡寫地講到國內的小氣候，共產黨沒有錯，把這個事情歸責於國際。接著它說，東歐蘇聯都垮了，可是中共沒有垮。「黨和政府依靠人民，旗幟鮮明反對動亂，捍衛...」它其實是在稱讚，黨在這個國際的大趨勢下挺下來了。

德國之聲：有關台灣的內容如何解讀？

王信賢：港澳的部份談了631個字，台灣的部份談了357個字，這個比例我覺得跟過去每次黨的政治報告，或者是每年國務院的政府工作報告有一些落差。以前港澳是1個部分，台灣是1個部份，大概會是1比1，有時候是台比港澳多一點。這次他在講港澳的時候，講的非常非常細，包括內部的事情，包括「愛國者治港」、《國安法》、公署等細節事項都提。

整體來講，共產黨在看港澳台其實是一起看，2019年香港的反送中之後，北京在看待港澳台是一體的，從它內部的組織或者體制都看得出來。對於香港的事情，過去這兩年基本上一直是比較急，對於台灣的事情，很重要但是它一時之間沒有辦法提出一個比較好的對策，因為光是台灣問題本身的話，它沒有太大的問題，但是重點在於(台灣)背後有美國，是美中之間競爭的最前緣，所以一時之間它也找不出一個更好的辦法來，目前只能是這樣。「急港緩台」，過去這一年來看香港是比較急，台灣稍微和緩，決議裡頭大概也看得出來。

比例會差這麼多很大的原因就在於香港的問題它大致解決了，直接講述這是屬於習近平時期的政績，但台灣的部分，能夠站出來講的東西事實上不是太多，包括提到馬習會、對台的一些優惠的政策，大概就是「兩岸一家親」這個東西，看得出來最重要的還是「反獨」。這個階段，台灣問題既然解決不了，那就是要「反獨」優先，區隔對待，精准打擊「台獨」，把「台獨」跟一般民眾分開來。

過去這兩周以來，我們也看到新聞的熱點包括了要訂「台獨專法」、以及公布台獨頑固分子清單等。這些還是國台辦自問自答，由國台辦記者去問馬曉光問題，再由馬來回答，表示官方要釋放出這些訊息。

德國之聲：並不像有些人預測把「統一台灣」提上時程。

王信賢：我覺得是現階段。現在基本上，「解決台灣問題，祖國完全統一」這幾個字幾乎變成發語詞，這次的決議案也是把這個當做第一句話，現在中國大陸的官員或者智庫學者現在涉台都講這個東西。把「一國兩制」、「祖國統一」放進去決議案，有歷史意義在。相較於前兩個決議案，第一個沒有涉台的問題，第二個主要是黨內的部分，第三個決議案把台灣放進來中國整個發展的進程。過去兩岸關系、台灣問題可能是他要解決的好多問題之一。可是當他把這個東西放進去決議案裡頭，就有歷史意義在，放進習近平的「新征程」裡面，可能就要隨著他接下來2035年、2049年的規劃走。

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