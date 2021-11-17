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陸駐美大使呼籲美國 停止濫用國安概念打壓陸企
「拜習會」後，中國大陸駐美大使秦剛於當地時間16日，在華盛頓出席美國中國總商會線上座談會，他在聽取中資企業在美經營面臨的困難和風險後，表態中方將繼續敦促美方，停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。
據新華社報導，美國中國總商會及成員代表在會上表示，中美元首透過視訊會晤，讓在美國的中資企業感到鼓舞、看到希望，表示會繼續務實推動中美經貿合作。
秦剛說，中國駐美使館將一如既往為中資企業在美發展提供支持和服務，將繼續敦促美方，停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。
秦剛提到，中美兩國元首進行了坦誠、深入、建設性和富有成效的視訊會晤，為今後一個時期中美關係發展指明了方向、注入了動力，也向全世界發出了強有力的積極信號。
秦剛鼓勵中資企業繼續在美國堅定信心，堅持屬地化、合規化、國際化運營，積極履行社會責任，「繼續為爭取自身合法權益和良性發展不懈努力。」
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