美國下調201關稅稅率 恢復雙面太陽能組件豁免權

美國國際貿易法院（CIT）16日宣布恢復對雙面太陽能組件的201關稅豁免權，並將201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動後，先前徵收的額外關稅將退還給相關企業。

科創板日報報導，CIT表示，先前的10101號公告撤銷了對雙面太陽能電池板的關稅豁免權，並增加了CSPV組件的保障責任，這既對法律條例的構成了明顯的錯誤曲解，同時還超出了總統授權的範圍。

天合光能11月12日公告，表示全資子公司Trina Solar （U.S.）收到美國雙反保證金退款合計1.756億美元，公司因利息所得將增加2021年度淨利潤約人民幣1.5億元。

2018年2月，川普政府首次對進口太陽能組件（包括晶矽光伏電池、元件和交流/集成元件等）徵收30%的關稅，並在之後的2019年、2020年和2021年關稅稅率遞減設定為25%、20%和15%。不過隨後多種產品獲得了關稅豁免，其中雙面太陽能元件在2019年6月獲得了全面關稅豁免。

2020年10月，川普政府在審查國際貿易委員會（ITC）的報告後，認為美國太陽能電池板製造正在增加，因而雙面太陽能組件關稅豁免破壞了最初的201條款目的在支持美國太陽能製造的目標，所以下達10101號命令，決定自2020年11月起，取消雙面太陽能組件關稅豁免權，即恢復徵收關稅。

由於雙面太陽能元組件當時已經享受了超過一年多的免關稅期，為彌補關稅金額，川普政府還決定將2021年的關稅稅率從15%調整到18%。

自今年初以來，美國太陽能產業協會（SEIA）頻頻向美國國會和政府呼籲取消向太陽能進口徵收201條款保障關稅，並聯合NextEra能源公司、Invenergy可再生能源有限責任公司和EDF可再生能源公司發起訴訟，對川普政府的10101號命令發起挑戰。

11月16日，美國國際貿易法院在判決書中認為「此前的10101號公告…既對法律條例的構成了明顯的錯誤曲解，同時還超出了總統授權的範圍」，並決定「否決被告駁回訴訟的動議，並同意原告提出的簡易程序動議」。

也就是說，美國法院允許雙面太陽能組件重新享受201條款關稅豁免權，且將今年的關稅稅率重新調回15%。先前徵收的額外關稅將被返還給相關公司。