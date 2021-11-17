快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：拜習峰會避免中美關係陷入螺旋式下降

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會17日舉行「衝突或合作？透視拜習會」記者會。記者呂佳蓉／攝影
國民黨智庫國政基金會17日舉行「衝突或合作？透視拜習會」記者會。記者呂佳蓉／攝影

針對此次拜習視訊峰會的成果，中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，美中領導人峰會本就不可能解決分岐及矛盾，但此次視訊會談在一定程度上，有助於緩和美國總統拜登上台以來美陸互動瀰漫的負面氛圍，避免雙邊關係進一步螺旋式下探。

李大中17日出席由國民黨智庫國政基金會舉行的「衝突或合作？透視拜習會」記者會。他表示，拜登上台以來，對於美陸關係的定位與描繪，從今年上半年強調的｢該競爭的時候競爭、可合作的時候合作、該對抗的時候對抗」的三分法，近幾個月來口徑已微妙放緩，演變為競爭與合作並存的二分法。

李大中指出，這不僅更加強調風險控管，即「防護欄外交」的必要性，用意在於避免擦槍走火，防止讓競爭演變為衝突，也反對新冷戰與脫鉤等概念，此成為目前華府與北京間的罕見共識。再加上，近來美方澄清並無尋求改變中國大陸體制的企圖，強調美國的政策目標並非讓北京瓦解，而是與其共存，只是此共存的關係必須符合美國的利益與價值觀。

至於對台問題，李大中指出，北京與華府對台立場已彼此了然於胸，只是在峰會期間讓對方知道彼此了解對方立場。他也提及，蔡政府更應審時度勢，周延與審慎評估當拜習會後美陸關係的可能發展，尤其必須避免躁進與誤判，應以更務實的心態處理對外事務。台灣尤其應避免以美陸對抗前緣的角色自居。

北京 美國 拜登

延伸閱讀

拜登談台灣「不鼓勵獨立」 學者：美國整體政策未變

拜登反對台獨？民進黨團：中國官媒大外宣

拜習峰會後拜登首談台灣：不鼓勵獨立

下任Fed主席提名人選「剩兩個選擇」？ 拜登：四天內宣布

相關新聞

趙春山：台獨是假議題 台灣三年後將遇「促統」壓力

中共16日發布「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上的第三份歷史決議，淡江大學大陸所榮譽教...

拜習峰會傳達什麼訊息？林郁方：競爭，但不要戰爭

拜習視訊峰會已於16日結束，國政基金會國家安全組召集人林郁方分析，拜習峰會主要目的是戰爭危機的管控，不讓戰爭危機爆發，彼...

國台辦：堅決反對台灣任何形式的「修憲謀獨」

針對民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院審議，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣...

學者：拜習峰會避免中美關係陷入螺旋式下降

針對此次拜習視訊峰會的成果，中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，美中領導人峰會本就不可能解決分岐及矛盾，但此次視訊會談在一...

關係緩和 中美就對等處理記者常駐待遇達成三共識

中美常駐對方媒體記者的處境，可望隨著雙邊關係趨緩而獲得改善。大陸央視新聞報導，在16日拜習視訊峰會前，中美已就媒體問題達...

澳門施政報告 明年續普發現金

澳門特首賀一誠昨發表年度「施政報告」，最受矚目的內容是明年繼續向澳門永久居民發現金一萬澳門元，向非永久居民發現金六千澳門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。