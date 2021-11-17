學者：拜習峰會避免中美關係陷入螺旋式下降

針對此次拜習視訊峰會的成果，中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，美中領導人峰會本就不可能解決分岐及矛盾，但此次視訊會談在一定程度上，有助於緩和美國總統拜登上台以來美陸互動瀰漫的負面氛圍，避免雙邊關係進一步螺旋式下探。

李大中17日出席由國民黨智庫國政基金會舉行的「衝突或合作？透視拜習會」記者會。他表示，拜登上台以來，對於美陸關係的定位與描繪，從今年上半年強調的｢該競爭的時候競爭、可合作的時候合作、該對抗的時候對抗」的三分法，近幾個月來口徑已微妙放緩，演變為競爭與合作並存的二分法。

李大中指出，這不僅更加強調風險控管，即「防護欄外交」的必要性，用意在於避免擦槍走火，防止讓競爭演變為衝突，也反對新冷戰與脫鉤等概念，此成為目前華府與北京間的罕見共識。再加上，近來美方澄清並無尋求改變中國大陸體制的企圖，強調美國的政策目標並非讓北京瓦解，而是與其共存，只是此共存的關係必須符合美國的利益與價值觀。

至於對台問題，李大中指出，北京與華府對台立場已彼此了然於胸，只是在峰會期間讓對方知道彼此了解對方立場。他也提及，蔡政府更應審時度勢，周延與審慎評估當拜習會後美陸關係的可能發展，尤其必須避免躁進與誤判，應以更務實的心態處理對外事務。台灣尤其應避免以美陸對抗前緣的角色自居。