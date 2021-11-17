趙春山：台獨是假議題 台灣三年後將遇「促統」壓力

中共16日發布「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上的第三份歷史決議，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，涉台部分，他最關注的是「馬習會」有無放進決議文裡。他並表示，台獨是假議題，預計三年後，台灣就會遇上「促統」的壓力。

趙春山17日出席由國民黨智庫國政基金會召開的「衝突或合作？透視拜習會」記者會，他在會議上作上述表示。

他說，中共的第三份歷史決議提出的對台政績有三點：促成兩岸領導人直接溝通；兩岸一家親；深化兩岸文化、經濟交流合作。

他強調，決議案是歷史定位，第一點就提到「馬習會」，顯示中國大陸很看重這個東西。今年是馬習會六周年，台灣卻無聲無息。民進黨不注意就算了，很遺憾，國民黨提都不提。

對於拜習視訊峰會，趙春山指出，這次拜習視訊峰會，雙方領導人「不期待、又怕受傷害」，所以主要目的是創造緩和氛圍，從雙方可以做的切入，包含防疫、氣候合作切入，避免讓戰略競爭變成對抗，升高為衝突。至於雙方無法妥協的問題，則各自表述、擱置爭議，對可能的爭議進行危機控管。

他預期，明年中共20大後，中共對台政策會進行戰略轉移，從「反獨」轉為「促統」。

他認為，「台獨」是假議題，台灣民意是維持現狀，美國國安會印太事務總總監坎伯明白表示不支持台獨，民進黨也知道「台獨」不可行。但「促統」就是真議題，中共第三份歷史決議文稱這是「歷史使命」，預計未來三年後，台灣會遇上「促統」問題。

趙春山指出，台灣將會面臨中共「促統」壓力，逃避不了，美國也閃躲不了。美國不支持台獨，對統一則沒有表態過，美方希望兩岸可以談判，但如果兩岸要談統一，美國會鼓勵嗎？

趙春山稱，大陸知道台灣不會台獨，最在意的是台灣「聯美抗中」，最在意台灣作為美國遏止中國崛起的棋子，做為美中討價還價的籌碼。

中共第三份歷史決議指出，「我們推動實現一九四九年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。黨秉持『兩岸一家親』理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠及廣大台胞的政策，加強兩岸經濟文化交流合作。」