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拜習峰會傳達什麼訊息？林郁方：競爭，但不要戰爭

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
國民黨智庫國家政策研究基金會17日上午舉辦「衝突或合作？透視拜習會」記者會。記者呂佳蓉／攝影
國民黨智庫國家政策研究基金會17日上午舉辦「衝突或合作？透視拜習會」記者會。記者呂佳蓉／攝影

拜習視訊峰會已於16日結束，國政基金會國家安全組召集人林郁方分析，拜習峰會主要目的是戰爭危機的管控，不讓戰爭危機爆發，彼此帶給對方訊息，「競爭不可免、戰爭不可有」。

國民黨智庫國家政策研究基金會17日上午舉辦「衝突或合作？透視拜習會」記者會。

林郁方指出，拜習視訊峰會雙方領導人的臉部表前都滿輕鬆、和善，尤其有個亮點，中共總書記習近平配戴藍色領帶，這是美國民主黨的顏色；而美國總統拜登則繫上紅色領帶，這是中共的顏色，顯示都很體諒對方。而且雙方都滿用心的，習說拜登是「老朋友」，拜登還揮手。而雙方談3個半小時，看起來也滿投機的，應該有交集與共同想法。

林郁方指出，美國有先說這場會議不預期有很高的程度，也希望外界不要期望太高。這主要是因為美國的戰略目標是，整合國內外外交、經貿、軍事資源，弱化中共，進行孤立圍堵與打擊。但有一個前提，就是不能引爆戰爭。

林郁方說，這次會議主要目的為戰爭危機的控管，不讓戰爭危機爆發。談一談彼此底線在哪，帶給對方訊息，不要戰爭。

他表示，拜習峰會雖然談得廣泛，但沒有看出具體成果，中美是一個是新興區域性強權要挑戰一個霸權，這樣對峙、競爭關係將會持續，且偶爾會惡化，但戰爭危機不應該被誇大。

林郁方並指，中美兩強戰爭機率很低，一是美國建立龐大武力不是要跟強大國家作戰，只是要嚇阻，交戰結果容易走向核子戰爭；中國大陸也不會那麼容易對美作戰，因為北京了解中美整體能力還有滿大的差距。

戰爭 林郁方 美國

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