國台辦：堅決反對台灣任何形式的「修憲謀獨」

針對民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院審議，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣同胞要自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，避免被綁上「台獨」戰車。

朱鳳蓮指出，陸方高度關注有關動向。堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑。民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

朱鳳蓮表示，所有負責任的政黨和有識之士都應揭破民進黨的陰謀算計，以實際行動維護海和平穩定與合灣民眾福祉。台灣同胞要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。

民進黨立法院黨團15日正式提出修憲草案，重點包括將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府、調整總統任期、降低修憲門檻等。

民進黨團書記長蔡適應表示，修憲草案送立法院程序委員會後，預計排入周五立法院會報告事項，並交付修憲委員會審查，至於能否趕上明年地方選舉併修憲複決，目前仍持保留態度。

民進黨中執會10月27日通過黨版修憲案，後續送請立法院黨團討論，歷經黨團憲改小組4次會議，主要調整內容為廢除監察院後的職權歸屬，上周五經黨團大會拍板定案，並依照立法院修憲程序啟動審議。