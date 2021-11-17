快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦：堅決反對台灣任何形式的「修憲謀獨」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院審議，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣同胞要自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，避免被綁上「台獨」戰車。

朱鳳蓮指出，陸方高度關注有關動向。堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑。民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

朱鳳蓮表示，所有負責任的政黨和有識之士都應揭破民進黨的陰謀算計，以實際行動維護海和平穩定與合灣民眾福祉。台灣同胞要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。

民進黨立法院黨團15日正式提出修憲草案，重點包括將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府、調整總統任期、降低修憲門檻等。

民進黨團書記長蔡適應表示，修憲草案送立法院程序委員會後，預計排入周五立法院會報告事項，並交付修憲委員會審查，至於能否趕上明年地方選舉併修憲複決，目前仍持保留態度。

民進黨中執會10月27日通過黨版修憲案，後續送請立法院黨團討論，歷經黨團憲改小組4次會議，主要調整內容為廢除監察院後的職權歸屬，上周五經黨團大會拍板定案，並依照立法院修憲程序啟動審議。

修憲 民進黨 立法院

延伸閱讀

馬英九批民進黨推翻兩黨共識 棄牛豬分離罔國人健康

檢察官辦「曲棍球案」不受懲戒 監察院再審上訴又駁回

民進黨團提修憲草案 周五付委審查

民進黨團敲定修憲版本 廢考監納18歲公民權

相關新聞

趙春山：台獨是假議題 台灣三年後將遇「促統」壓力

中共16日發布「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上的第三份歷史決議，淡江大學大陸所榮譽教...

拜習峰會傳達什麼訊息？林郁方：競爭，但不要戰爭

拜習視訊峰會已於16日結束，國政基金會國家安全組召集人林郁方分析，拜習峰會主要目的是戰爭危機的管控，不讓戰爭危機爆發，彼...

國台辦：堅決反對台灣任何形式的「修憲謀獨」

針對民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院審議，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣...

學者：拜習峰會避免中美關係陷入螺旋式下降

針對此次拜習視訊峰會的成果，中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，美中領導人峰會本就不可能解決分岐及矛盾，但此次視訊會談在一...

關係緩和 中美就對等處理記者常駐待遇達成三共識

中美常駐對方媒體記者的處境，可望隨著雙邊關係趨緩而獲得改善。大陸央視新聞報導，在16日拜習視訊峰會前，中美已就媒體問題達...

澳門施政報告 明年續普發現金

澳門特首賀一誠昨發表年度「施政報告」，最受矚目的內容是明年繼續向澳門永久居民發現金一萬澳門元，向非永久居民發現金六千澳門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。