德國政府呼籲北京釋放張展

（德國之聲中文網）德國外交部向德廣聯證實，德國駐中國大使館已向中國外交部提出交涉，要求立即釋放張展。

外界對38歲的張展的健康狀況十分擔憂。10月底時，他的哥哥張舉在推特發文寫道：「張展身高177cm，目前體重不足40kg。她那麼倔強。我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子。」

武漢因新冠爆發而封城的日子裡，張展曾於2020年年初前往當地進行實地調查，在社交媒體上發布自己的所見所聞。2020年5月她在上海被拘捕，後被指控編造丶散布虛假訊息。去年12月28日，上海浦東新區法院在閉門審理後，以「尋釁滋事」的罪名判處張展4年徒刑。

被捕後不久，張展就開始在獄中絕食抗議。她的律師曾表示，當局曾用插管給她鼻飼喂食。今年8月，傳出她在位於上海的監獄裡繼續以半絕食抗爭，面臨嚴重營養不良的情況。

張展的律師曾對德國之聲表示，張展拒不認罪，不妥協，因此獄方不會給她一個更人道的對待。11月15日，張展的母親正式向上海司法機構提交申請，要求允許張展保外就醫。

在去年12月張展案宣判後，歐盟和美國政府就立即對此發表立場，呼籲中國當局釋放張展和其他被關押的公民記者。11月8日，美國國務院發言人再次對張展的境況表示關切，並呼籲將她釋放。

今年9月，大赦國際、記者無疆界等40多個非政府人權組織也發表聯署，呼籲中國領導人習近平釋放公民記者張展。中國政府則駁斥非政府組織的有關要求是與中國敵對的「政治操弄」。

（德廣聯等）

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