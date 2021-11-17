中共第三份歷史決議：新時期有哪些關鍵詞

（德國之聲中文網）《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》上周四（11月11日）在中共六中全會閉幕時宣布通過，文本本周二（11月16日）才公開發表。當天，中共總書記、國家主席習近平與美國總統拜登舉行了將近4小時的視頻會晤。

這份決議自信地強調，「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。」

從標題看，文件分為兩個部分：成就與經驗。經驗部分在文章的末尾，總共10條。成就部分是文章的主要內容，而成就再分成兩部分：新時期之前和新時期開始直到目前中共取得的重大成就。

以下是以關鍵詞的形式展示中共第三份歷史決議所涉及的主要內容。

新時期

「黨的十八大以來，中國特色社會主義進入新時代」。中共這一時期的主要任務是，「實現第一個百年奮鬥目標，開啟實現第二個百年奮鬥目標新征程，朝著實現中華民族偉大復興的宏偉目標繼續前進。」

2012年11月，中共第十八大期間，習近平當選中共總書記、中央軍委主席。新時期的成就就是中共在習近平領導下取得的成就。

經濟建設

該領域的成就包括，堅持和完善社會主義基本經濟制度，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用；加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推動高質量發展，統籌發展和安全。新時期以來，中國「國內生產總值突破百萬億元大關，人均國內生產總值超過一萬美元。」

一帶一路

中共「深化改革開放」這一章節中提及一帶一路。「我國堅持共商共建共享，推動共建『一帶一路』高質量發展，推進一大批關係沿線國家經濟發展、民生改善的合作項目」。

文化建設

文章沒有提百花齊放，而是批判「拜金主義、享樂主義、極端個人主義和歷史虛無主義等錯誤思潮」，「黨著力解決意識形態領域黨的領導弱化問題」，提倡「彰顯黨心民心、國威軍威，在全社會唱響了主旋律、弘揚了正能量」。

在互聯網管理上，「黨高度重視互聯網這個意識形態鬥爭的主陣地、主戰場、最前沿，健全互聯網領導和管理體制，堅持依法管網治網，營造清朗的網絡空間。」「黨中央明確提出，過不了互聯網這一關就過不了長期執政這一關。」

脫貧

新時期以來，「全國832個貧困縣全部摘帽，12萬8千個貧困村全部出列，近一億農村貧困人口實現脫貧，提前十年實現聯合國2030年可持續發展議程減貧目標。」文章寫道，人民生活全方位改善，社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平大幅度提升。

生態環保

文章認為，十八大以來，中共以前所未有的力度抓生態文明建設，承認「生態文明建設仍然是一個明顯短板」。「黨中央強調，生態文明建設是關乎中華民族永續發展的根本大計，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力，決不以犧牲環境為代價換取一時的經濟增長。」

聯繫到剛剛結束的聯合國氣候峰會，文章稱，「我國積極參與全球環境與氣候治理，作出力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的莊嚴承諾，體現了負責任大國的擔當。」

國防：三步走戰略

「黨提出新時代的強軍目標，確立新時代軍事戰略方針，制定到2027年實現建軍一百年奮鬥目標、到二〇三五年基本實現國防和軍隊現代化、到本世紀中葉全面建成世界一流軍隊的國防和軍隊現代化新『三步走』戰略。」

國家安全

文章認為，新時期以來，中國面對的外部壓力前所未有，「黨中央深刻認識到，面對來自外部的各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動，必須發揚不信邪、不怕鬼的精神，同企圖顛覆中國共產黨領導和我國社會主義制度、企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底，一味退讓只能換來得寸進尺的霸凌，委曲求全只能招致更為屈辱的境況。」

「黨把安全發展貫穿國家發展各領域全過程」，將「嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，頂住和反擊外部極端打壓遏制，開展涉港、涉台、涉疆、涉藏、涉海等鬥爭，加快建設海洋強國，有效維護國家安全」。

一國兩制

中共強調，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

國家統一

文章提出實現統一的願景，但沒有明確的時間表。「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

文章批評現任台灣政府，「2016年以來，台灣當局加緊進行『台獨』分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重沖擊。我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。」

外交

文章寫道，「面對複雜嚴峻的國際形勢和前所未有的外部風險挑戰，必須統籌國內國際兩個大局」。「我們運籌大國關係，推進大國協調和合作。按照親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針深化同周邊國家關係，穩定周邊戰略依托，打造周邊命運共同體。」

新時代的中國共產黨：自我評價與展望

「過去一百年，黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，黨團結帶領中國人民又踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人。我們一定要繼續考出好成績，在新時代新征程上展現新氣象新作為。」

對習個人和習思想的歷史定位

文章在「開創中國特色社會主義新時代」章節中集中闡述了習近平的個人重大貢獻以及習思想的歷史功績：

「習近平同志對關係新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題進行了深邃思考和科學判斷，就新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義，建設什麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨等重大時代課題，提出一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略，是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。

習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」

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