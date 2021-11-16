中美元首視訊峰會帶動 人民幣升創五個半月新高

中美元首16日首次進行視訊峰會，人民幣兌美元在岸16日早盤最高觸及6.3666元，創下6月1日以來新高，離岸盤中也創6.3619元，創五個半月新高，但隨著峰會結束人民幣回吐大部分早前漲幅。分析人士認為，中美最高層能開展對話本身就是好事，但會後各自表態雙方分歧仍不小，市場樂觀情緒似乎很快消退。

路透報導，人民幣兌美元即期CNY=CFXS盤中升破6.37關口，也創五個半月新高。

一家中資行交易員表示，中美元首會談市場還是有期待的，早盤結匯需求不少；招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽則表示，之前人民幣表現偏強，就是對削減關稅有所預期，會談沒提降關稅，人民幣回調一些也正常，此外，中國出口基期已經上來，出口高增速很難持續，人民幣可能會跌破6.4元。

而東三菱銀行中國首席金融市場分析師孫武認為，今年內中美關係出現實質性改善概率不高，一方面，中美在經濟、貿易和科技發展方面上的立場相去甚遠；另一方面，川普時代對中國採取的一些極端措施仍然有效，如果中美再度爭鋒相對，這將加重市場避險情緒，那麼明年第一季人民幣將承壓。

中美元首16日進行了逾3小時的首次視訊會晤，這是繼拜登今年就任美國總統以來，兩國領導人的首次「露面會話」，目的在緩和兩國間緊張關係，會談涉及雙邊關係、宏觀經濟、經貿關係、台海局勢、能源安全、氣候變化、公共衛生安全等廣泛領域，雙方表示願繼續保持聯繫，有分析人士認為，這將為後續的貿易談判鋪平道路。