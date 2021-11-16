中共黨史第三份歷史決議 習近平被提22次最多

大陸官媒新華社16日刊發「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」全文，這是中共黨史第三份歷史決議，當中強化現任中共領導人習近平的地位。決議文共3萬6000多字，提及習近平的次有22次，是歷屆領導人次數最多，而毛澤東有18次、鄧小平6次，江澤民和胡錦濤各1次。

中共黨史前兩分決議文分別是1945年中共六屆七中全會通過的「關於若干歷史問題的決議」，開啟了毛澤東的時代，總結中共創黨20多年來的政治運動教訓；1981年中共的十一屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，則處理毛時代的錯誤，以及毛澤東的功績，與文革的問題。

中共十九屆六中全會於則於2021年11月8日至11日在北京舉行，這第三份歷史決議並非如前兩份歷史決議回顧過往的錯誤、開創新一個時代，而被認為是強化「習核心」，為其明年20大連任提供合法性。