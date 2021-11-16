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陸國台辦回應蔡政府：分裂挑釁若突破紅線 將採取斷然措施

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對中美元首視訊會晤裡美方表示奉行一個中國原則、不支持「台獨」，民進黨則強調美方的「對台承諾」並重申「四個堅持」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，一切企圖分裂國家的行徑、一切挑釁逼迫甚至突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施。

朱鳳蓮指出，大陸國家主席習近平在中美元首視訊會晤中闡述了陸方在台灣問題上的原則立場，明確指出，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美國一些人在搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

朱鳯蓮重申，「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。」

她表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，執迷不悟挑戰一個中國原則和「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀。其「台獨」行徑只會給台海和平穩定帶來更多緊張動盪，給台灣民眾帶來更多災禍。她重申：「正告民進黨當局，一切企圖分裂國家的行徑、一切挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

民進黨 台獨 朱鳳蓮 兩岸關係 一中原則

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