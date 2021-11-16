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回應拜習峰會涉台內容 陸委會：兩岸互不隸屬

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會。圖／報系資料庫
陸委會。圖／報系資料庫

針對大陸國家主席習近平在拜習視訊峰會上提及的涉台內容，陸委會16日晚回應，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是客觀事實、才是當前的台海現狀。

陸委會指出，中共藉由與國際互動，掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安的專制霸權與對台脅迫行徑，企圖一再混淆國際視聽、歸責台灣，國際社會早已強烈質疑與反對。

陸委會也指，台灣2300萬人民堅定捍衛主權尊嚴和民主生活方式，絕不受北京威脅挑釁。

陸委會指出，中共不斷加大對台政軍施壓恫嚇，又企圖操作統戰分化等惡劣與不友善作為，脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，才是製造台海緊張對立的根源，這已是國際社會公認事實。中共一再誤判情勢、錯用不良手段處理兩岸關係，只會加深兩岸隔閡與距離；其所一廂情願設定的強迫式終局，沒有人會接受、也絕不可能實現。

陸委會強調，台灣的現在與未來沒有對岸置喙之餘地。我政府致力維持台海和平穩定，並以「不屈服、不冒進」的態度務實處理各項問題，絕不會讓任何人威脅侵害我方的主權尊嚴與民主自由。

陸委會表示，我方認為，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值、嚴重關切中方作為；未來台灣也將持續深化與友好國家各領域的交流合作；更呼籲中共領導人尊重現實與台灣民意、早日揚棄敵意，以和平為最高原則，具體改善兩岸關係。

習近平在拜習視訊峰會上說，台海緊張是因台灣當局「倚美謀獨」、美方搞「以台制華」，十分危險；一中原則與中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。

習近平也稱，台灣問題的真正現狀與一個中國的核心內容：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府；願盡最大努力爭取和平統一，但台獨挑釁突破紅線，將採斷然措施。

陸委會 習近平 拜登

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