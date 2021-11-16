拜登：不支持「台獨」 習近平：中美應不偏航不相撞

中美元首線上會晤，16日上午8時46分登場。大陸國家主席習近平形容，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。美國總統拜登則對習近平明確表示，不支持「台獨」。

據新華社報導，習近平強調，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：

一、相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異；

二、和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處；

三、合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

習近平還強調，中美應該著力推動四方面優先事項：

一、展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰。在這方面，中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。中方所提的全球性倡議對美國都開放，希望美方也能如此；

二、本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。習近平說，「我願通過多種方式同總統先生保持聯繫，為中美關係指明方向、注入動力」。他強調，中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。

習近平表示，希望美方把不打「新冷戰」表態落到實處。中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題；

三、以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性管控，避免擴大化、激烈化。中方當然要維護自身主權、安全、發展利益，希望美方務必謹慎處理好與此有關的問題；

四、加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。習近平稱，「天下並不太平，中美應該同國際社會一道，共同捍衛世界和平，促進全球發展，維護公正合理的國際秩序」。

拜登則表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。

拜登並明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

拜登還強調，美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。他並稱，應該鼓勵中美的年輕一代更多接觸，了解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。

對於中美經貿關係，習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。雙方要做大合作「蛋糕」。中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復甦。美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。