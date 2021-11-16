快訊

民眾怨防疫旅館漲價 王國材：超出原價20%就停止補助

拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅：在原則問題上寸步不讓，堅定維護好國家主權

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透

正值大陸國家主席習近平與美國總統拜登視訊會晤際，大陸外交部長兼國務委員王毅16日在黨刊《求是》雜誌上，發表署名文章，表示面對反華勢力在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等一系列問題上的攻擊抹黑，中方展開針鋒相對的鬥爭，有力捍衛了國家主權、安全和發展利益。

王毅16日以「深入學習貫徹習近平外交思想 奮進新時代中國外交壯闊征程」為題，發表署名文章，強調要深入學習，全面領會習近平外交思想的精髓要義與深刻內涵，明確以實現中華民族偉大復興為使命推進「新時代中國特色大國外交。」

他說，中方在外交思想上，提出新安全觀、文明觀、生態觀、人權觀、正確義利觀等一系列進步理念、主張和倡議，與零和博弈、強權政治等陳舊思維形成鮮明對比，實現了對傳統國際關係理論的揚棄和超越，日益得到國際社會的廣泛支持與認同，牢牢佔據了國際道義制高點。

王毅表示，習近平推動以共商共建共享為原則高質量共建「一帶一路」，秉持以人民為中心核心理念的「全球發展倡議」。他強調在構建人類命運共同體的旗幟下，中國大陸堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

談到外交戰略布局，王毅說，面對反華勢力在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等一系列問題上的攻擊抹黑，面對國際上單邊主義、保護主義、霸凌主義再度抬頭，「我們展開了針鋒相對的鬥爭，有力捍衛了國家主權、安全、發展利益，為全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化國家創造了總體有利的外部環境。」

面對未來，王毅指稱，要「充分發揚鬥爭精神，勇於戰勝前進道路上的一切風險挑戰。」他說，我們（中國大陸）必須始終居安思危，增強憂患意識，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，丟掉幻想，敢於鬥爭，善於鬥爭，在大是大非面前旗幟鮮明，在原則問題上寸步不讓，以堅定的決心和有效的舉措進一步維護好國家的主權、安全、發展利益。

王毅還提到，中方要持續提升國際傳播能力，不斷擴大習近平外交思想的影響力和感召力。

王毅 習近平

延伸閱讀

拜登和習近平開始視訊峰會 拜登說有責任避免衝突

拜習會 習近平稱 願同拜登引領中美關係積極向前發展

拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

拜習會前布林肯籲和平解決兩岸議題 外交部感謝

相關新聞

打死隔離狗？中國防疫「登門格殺寵物犬」的無害化風波

「主人被隔離，家中寵物被強制『無害化處理』...」中國江西在上周末發生一起疫情隔離的寵物撲殺事件，江西上饒市的一處社區因為發現染疫病例，實行防疫封鎖管理，住戶全被集中隔離。但是12日有隔離的住戶控訴，被迫留在家中的寵物狗，遭到防疫人員直接撬開門入內當場殺害，不僅殘忍影像都被家中的攝影機錄下，地方政府聲稱是將寵物「無害化處置」的說詞，更引爆中國輿論憤怒。

王毅：在原則問題上寸步不讓，堅定維護好國家主權

正值大陸國家主席習近平與美國總統拜登視訊會晤際，大陸外交部長兼國務委員王毅16日在黨刊《求是》雜誌上，發表署名文章，表示...

陸外交部：美40多年來涉台表述已「走樣、走味、倒退」

針對美國國務卿布林肯日前表示，根據台灣關係法，美國對確保台灣有自衛能力作出過承諾，又指美國關注台海和平穩定，大陸外交部發...

拜習會將登場 北京：盼有效管控分歧、妥處敏感問題

就即將舉行的拜習會，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，大陸國家主席習近平將於北京時間11月16日上午與美國總統拜登舉行視訊...

新疆航母「旱地行舟」 北京對美傳遞何種台海訊息

繼將風力發電站渲染為「飛彈發射井」後，美國衛星又於近期披露中國地表的「新動靜」。

拜習會前 逃美20年、中最大銀行貪污犯許國俊遣返

就在中美兩國領導人習近平、拜登16日舉行線上峰會前夕，中央紀委國家監委網站14日晚上披露，潛逃美國20年的原中國銀行開平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。