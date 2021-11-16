王毅：在原則問題上寸步不讓，堅定維護好國家主權

正值大陸國家主席習近平與美國總統拜登視訊會晤際，大陸外交部長兼國務委員王毅16日在黨刊《求是》雜誌上，發表署名文章，表示面對反華勢力在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等一系列問題上的攻擊抹黑，中方展開針鋒相對的鬥爭，有力捍衛了國家主權、安全和發展利益。

王毅16日以「深入學習貫徹習近平外交思想 奮進新時代中國外交壯闊征程」為題，發表署名文章，強調要深入學習，全面領會習近平外交思想的精髓要義與深刻內涵，明確以實現中華民族偉大復興為使命推進「新時代中國特色大國外交。」

他說，中方在外交思想上，提出新安全觀、文明觀、生態觀、人權觀、正確義利觀等一系列進步理念、主張和倡議，與零和博弈、強權政治等陳舊思維形成鮮明對比，實現了對傳統國際關係理論的揚棄和超越，日益得到國際社會的廣泛支持與認同，牢牢佔據了國際道義制高點。

王毅表示，習近平推動以共商共建共享為原則高質量共建「一帶一路」，秉持以人民為中心核心理念的「全球發展倡議」。他強調在構建人類命運共同體的旗幟下，中國大陸堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

談到外交戰略布局，王毅說，面對反華勢力在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等一系列問題上的攻擊抹黑，面對國際上單邊主義、保護主義、霸凌主義再度抬頭，「我們展開了針鋒相對的鬥爭，有力捍衛了國家主權、安全、發展利益，為全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化國家創造了總體有利的外部環境。」

面對未來，王毅指稱，要「充分發揚鬥爭精神，勇於戰勝前進道路上的一切風險挑戰。」他說，我們（中國大陸）必須始終居安思危，增強憂患意識，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，丟掉幻想，敢於鬥爭，善於鬥爭，在大是大非面前旗幟鮮明，在原則問題上寸步不讓，以堅定的決心和有效的舉措進一步維護好國家的主權、安全、發展利益。

王毅還提到，中方要持續提升國際傳播能力，不斷擴大習近平外交思想的影響力和感召力。