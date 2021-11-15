「要塞英雄」正式關服 退出中國遊戲市場

中國近期嚴打遊戲產業，在沉重監管壓力下，美國電子遊戲開發商EpicGames的熱門生存遊戲「要塞英雄」在中國營運3年後，於15日關閉伺服器，正式退出全球最大線上遊戲市場。

Epic Games於2週前發布聲明，稱「要塞英雄」（Fortnite，中譯「堡壘之夜」）的「中國Beta測試已經結束，我們將於近期關閉服務器。2021年11月15日上午11時，我們將關閉遊戲服務器，用戶將無法登入遊戲」。

中國玩家15日已經無法登入遊戲。許多人也在社群媒體微博發布訊息，與這款在全球擁有逾3.5億玩家的熱門遊戲道別。該遊戲的一個討論板，瀏覽次數已達4.7億次。

一名自稱姓丁的女玩家告訴法新社：「這真的很可惜，我不懂為什麼這麼快就要關服。」

另名24歲鄭姓玩家也說，他讀大學時玩這款遊戲超過2年，遊戲現在退出中國，他「要先哭一會兒」。

中國版的「堡壘之夜」專為當地市場量身打造，因為過度暴力的遊戲內容會受到當局監管。然而由於當局審核新遊戲的速度放緩，這款遊戲以測試名義在中國營運3年後，仍無法上市盈利。

中國政府在過去1年來，以強化反壟斷和防止資本無序擴張為由，出手打擊廣泛的科技產業。

先前中國官員宣布，希望透過大幅削減未成年人玩網遊的時間，並要求玩家註冊時提供身份證，以遏制國內未成年人沉迷「精神鴉片」的歪風。