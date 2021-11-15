快訊

港人來台定居連「5年破千人」 偏好兩種地方購屋

「要塞英雄」正式關服 退出中國遊戲市場

中央社 / 北京15日綜合外電報導

中國近期嚴打遊戲產業，在沉重監管壓力下，美國電子遊戲開發商EpicGames的熱門生存遊戲「要塞英雄」在中國營運3年後，於15日關閉伺服器，正式退出全球最大線上遊戲市場。

Epic Games於2週前發布聲明，稱「要塞英雄」（Fortnite，中譯「堡壘之夜」）的「中國Beta測試已經結束，我們將於近期關閉服務器。2021年11月15日上午11時，我們將關閉遊戲服務器，用戶將無法登入遊戲」。

中國玩家15日已經無法登入遊戲。許多人也在社群媒體微博發布訊息，與這款在全球擁有逾3.5億玩家的熱門遊戲道別。該遊戲的一個討論板，瀏覽次數已達4.7億次。

一名自稱姓丁的女玩家告訴法新社：「這真的很可惜，我不懂為什麼這麼快就要關服。」

另名24歲鄭姓玩家也說，他讀大學時玩這款遊戲超過2年，遊戲現在退出中國，他「要先哭一會兒」。

中國版的「堡壘之夜」專為當地市場量身打造，因為過度暴力的遊戲內容會受到當局監管。然而由於當局審核新遊戲的速度放緩，這款遊戲以測試名義在中國營運3年後，仍無法上市盈利。

中國政府在過去1年來，以強化反壟斷和防止資本無序擴張為由，出手打擊廣泛的科技產業。

先前中國官員宣布，希望透過大幅削減未成年人玩網遊的時間，並要求玩家註冊時提供身份證，以遏制國內未成年人沉迷「精神鴉片」的歪風。

未成年 社群媒體 美國

延伸閱讀

獨立版本《奇幻樂園大冒險之小蒂娜強襲龍堡》現已推出 Epic限免領取中

不堪監管打壓 中國「要塞英雄」熬3年宣布關服

Sony持續擴大PC遊戲市場佈局 《戰神》確定明年1月登上Steam、Epic Games Store

PS獨佔大作《戰神》2022年1月殺進PC Steam、Epic現已開放預購

相關新聞

拜習會前夕 環時：中美「共同抑制台獨」是關鍵

大陸外長王毅與美國務卿布林肯13日上午通電話，為將在本周二舉行的中美元首視訊峰會做準備，大陸官媒環球時報社評指，中美各自...

放寬台商出境兩年移籍規定？ 內政部打槍：不宜修改

受新冠疫情影響，春節台商返鄉防疫旅館難訂，更擔心出境兩年遭遷出戶籍，恐影響健保、投票等權益。對此，內政部長徐國勇15日赴...

陸外交部：美40多年來涉台表述已「走樣、走味、倒退」

針對美國國務卿布林肯日前表示，根據台灣關係法，美國對確保台灣有自衛能力作出過承諾，又指美國關注台海和平穩定，大陸外交部發...

陸民指北交所「門檻太高了」 對散戶不利

北京證交所上市首日，81支北交所股票普遍高開。其中，10支直接在北交所上市的新股全部較發行價高開，並即時漲至30%觸發臨...

拜習會將登場 北京：盼有效管控分歧、妥處敏感問題

就即將舉行的拜習會，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，大陸國家主席習近平將於北京時間11月16日上午與美國總統拜登舉行視訊...

新疆航母「旱地行舟」 北京對美傳遞何種台海訊息

繼將風力發電站渲染為「飛彈發射井」後，美國衛星又於近期披露中國地表的「新動靜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。