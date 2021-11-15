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拜習會將登場 北京：盼有效管控分歧、妥處敏感問題

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

就即將舉行的拜習會，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，大陸國家主席習近平將於北京時間11月16日上午與美國總統拜登舉行視訊會晤。他並指，當前中美關係正處於關鍵十字路口，此次視訊會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事。中美兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

據澎湃新聞，趙立堅指出，根據雙方商定，習近平將同拜登就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心關切的重要問題，坦誠深入充分交換意見。

他表示，希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國相互尊重和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

另針對有報導稱，中國駐美大使館近期加緊對美國商界團體和企業高管人員的遊說，敦促他們反對國會提出的涉華相關消極議案，趙立堅回應表示，美國國會的有關法案涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華競爭，在台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題上嚴重干涉中國內政，將經貿問題政治化，充斥著冷戰零和思維。

他並稱，這些法案如果通過成法，勢必嚴重綁架中美關係，嚴重干擾兩國正常交往合作，損人不利己。對此中方一貫堅決反對。美國國會有關議員應該端正心態，理性看待中國發展和中美關係，停止審議推進有關涉華消極議案，刪除涉華條款，停止干涉中國內政，以免損害中美關係大局和雙方重要領域合作。

美國 趙立堅

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