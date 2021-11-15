拜習會前夕 環時：中美「共同抑制台獨」是關鍵

大陸外長王毅與美國務卿布林肯13日上午通電話，為將在本周二舉行的中美元首視訊峰會做準備，大陸官媒環球時報社評指，中美各自發的外長會談公告都突出了台灣問題，但觀點差距巨大，預計兩國元首峰會也會給台灣問題一個重要位置，它將是峰會的最大難點之一。

這篇題為「中美管理競爭，共同抑制台獨是關鍵」的社評稱，美方這兩天表示，他們對中美視訊峰會的期待首先是要「負責任地管理美國和中國的競爭」，然而「管理中美競爭」，消除台灣問題的爆炸性最為關鍵和緊迫，「因為如果中美爆發對抗，台海最有可能成為導火索（導火線）」。

社評指，民進黨當局2016年再次上台後斷然拋棄九二共識，從此再不提一個中國，推動台灣「獨立」成為他們再明確不過的目標。而美國對民進黨當局的冒險行徑不僅不加阻止，反而縱容鼓勵，然後要求中方堅持「以和平方式」對待海峽危機，「天下能有這樣的道理嗎？」

針對台海局勢升溫，社評表示，要穩定台海局勢，唯一的路徑是從政治上緩解對抗，重建兩岸之間和平相處共商未來的政治基礎，美國則應為改變民進黨當局的極端路線發揮建設性作用。「沒有政治上最低限度的互信，中美爭論台海應當具體如何做，誰的責任大，這些能說得清嗎？有意義嗎？」

社評稱，美國推行以遏制中國為主要目的的印太戰略，並且對華大打「台灣牌」，台灣當局已完全倒向美方，公然聲稱自己是「民主世界抵制威權統治的最前沿」。台灣問題是中國的深度紅線，要減少中美發生戰略對撞的風險，美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。

社評提到，美國近來開始「炒作」台灣在聯合國代表權的問題，公然做一些有可以解讀為美國恢復在台軍事存在空間的切香腸行動，美台軍事合作不斷冒出消息，這一切哪裡是「競爭」？北京理解不了美方一邊這樣做，一邊宣揚「防止中美競爭升級為衝突」究竟是怎麼回事。「在台海與美方講理，似乎只有力量能管些用。」

社評最後說，中方願與美方一同努力降低台海局勢風險，但美國真正在意的只有實力對話。中國將不得不「打與談」兩手硬。希望美方能夠真正帶著誠意開展中美元首視訊峰會，為緩和高度緊張的中美關係推動該解決問題的解決，而不應把向國內交代他們對華是「強硬」的放在首位。整個世界都對中美關係進一步惡化感到擔憂，而美國修改好鬥的對華政策是扭轉局面的關鍵。