國際女網協會關注彭帥 要求北京全面調查性侵指控

(德國之聲中文網) 在中國網球女將彭帥發文指控中國前副總理張高麗性侵近兩周後，國際女子網球協會主席西蒙 (Steve Simon) 14日終於打破沉默發出公開聲明，呼籲中國政府對彭帥做出的指控進行全面性的調查。

西蒙在聲明中寫道：「彭帥，以及所有女性，都應該被傾聽，而不是被審查。她對一位前中國領導人涉及性侵犯的指控必須得到最嚴肅的對待。在所有社會中，她指稱發生的行為都需要被調查，而不是被縱容或忽視。我們贊揚彭帥站出來的非凡勇氣。世界各地的婦女正在尋找她們的聲音，以便糾正不公正的現象。」

西蒙表示，國際女子網球協會希望此事能被適當的處理，也就是中國政府必須針對彭帥做出的指控進行全面丶公平且透明的調查，且過程中不該有審查的情況。

彭帥是在11月2日晚間透過官方微博帳號指控遭張高麗性侵，該文在她發布後沒多久便被刪除，彭帥的微博帳號也無法繼續使用。在百度與微博上，輸入「彭帥」與「張高麗」等關鍵字時，與性侵事件相關的內容都不會出現，不過依然有些中國網民試圖透過其他方式繼續討論彭帥的事件。

在貼文中，彭帥稱自己數年前與張高麗發生性關系，但後來張高麗到升任常委到北京後，便沒再與彭帥聯系。彭帥在帖子中寫道，張高麗三年前退休後，某日與彭帥在北京康銘大廈打球後，與妻子把彭帥帶到家中，再次要求與彭帥在房內發生性行為，彭帥寫道當時還有一個人在外幫忙守著。

「彭帥在哪？」

除了國際女子網球協會的主席發布公開聲明要求中國政府對彭帥事件展開調查外，多名網球選手也開始在推特上以「彭帥在哪」(#WnereisPengShuai) 的關鍵字來詢問彭帥的下落。

生涯中曾贏得18做大滿貫單打冠軍的美國名將艾芙特 (Chris 在推特上寫道：「這些指控是非常令人不安的。我從彭帥14歲起就認識她；我們都應該關注；這很嚴重；她在哪裡？她是否安全？如果有任何信息，我們都會非常感激。」

今年贏得法國網球公開賽男雙冠軍的法國男網選手馬胡特 (Nicolas Mahut) 也寫道：「彭帥消失一事不只與國際女子網球協會有關。我們都非常擔憂。」

英國男子網球選手布羅迪 (Liam Broady) 也表示，他不敢相信彭帥被消失的事件會發生於21世紀。法國女子網球選手柯內特 (Alize Cornet) 則寫道：「我們都不要保持沈默。」

自從她11月2日在微博上發布帖子後，彭帥便再也沒有出現在公眾視野中，目前外界對於她的安危與人在何處也沒有進一步的消息。

彭帥職業生涯曾贏過23座女網巡回賽的雙打冠軍，包含2013年的溫布頓網球公開賽與2014年法國網球公開賽的女雙冠軍。

彭帥雖然從未表示要退休，但根據國際女子網球協會網站顯示，彭帥最後一次公開比賽是與韓馨蘊參加2020WTA卡達公開賽。而她對張高麗做出的指控，也是中國的#Metoo運動自2018年發展至今，首位被女性指控性侵的前中國政府高官。

(綜合報導)

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