放寬台商出境兩年移籍規定？ 內政部打槍：不宜修改

受新冠疫情影響，春節台商返鄉防疫旅館難訂，更擔心出境兩年遭遷出戶籍，恐影響健保、投票等權益。對此，內政部長徐國勇15日赴立院進行專題報告時表示，從法律條文來看，出境2年「移籍」為事實呈現，並無放寬的彈性空間，需以修法來處理，且當前政府並未限制國人入境返台，難以認定有不可歸責當事人之情事，因此內政部認為，不宜修改相關遷出規定。

但徐國勇也提到，當前疫情背景下，行政院長蘇貞昌已做出相關指示，因為內政部目前雖沒有修法的打算，但會進行相關研議，看出境2年「移籍」的期限是否延長。

立法院內政委員會15日召開全體會議，就「近五年辦理人道救援成效及『委辦費』以密件方式辦理之實施計畫與成果」、以及春節台商返鄉防疫工作和戶籍問題，邀內政部、衛福部、陸委會等部會首長進行專題報告並備質詢。

對於有台商反映，擔心國民年金、勞保老年給付、全民健保、納稅、投票、陸籍配偶居留期程等權益受到影響。徐國勇說，戶籍被遷出者仍具有中華民國國民身分，出境未超過4年，回台可馬上恢復戶籍和健保，至於當事人其他勞、國保及稅務相關權益，宜由各機關就其業管權責予以斟酌考量。

陸委會副主委邱垂正也報告指出，經海基會聯繫了解和以兩岸航班座位數估算，明年春節返台台商及台幹約有2萬5,000人，對於國人擔心兩年未返台戶籍遷出問題，將續函請內政部能採彈性處理，避免因疫情影響國人權益。

至於是否增加兩岸航空客運航點，邱垂正說，目前兩岸航線載客率偏低，僅約兩成，且航空公司獲配航班數仍有剩餘，若有旅客運輸需求，即可增班；另一方面，增加航點涉及兩岸互動、疫情發展及防疫能量，也非我方單方面可以決定，政府後續將綜合考量及處理。