快訊

東奧後又失寵的台灣運動圈？看這個國家如何提倡運動

陳時中餐敘美魔女另一身份曝光 邱太三：絕對依法處理

陸民指北交所「門檻太高了」 對散戶不利

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京民眾吳女士認為，「門檻太高了」，對散戶不利。不像打牌輸了就輸了，這風險太高。記者賴錦宏/攝影
北京民眾吳女士認為，「門檻太高了」，對散戶不利。不像打牌輸了就輸了，這風險太高。記者賴錦宏/攝影

北京證交所上市首日，81支北交所股票普遍高開。其中，10支直接在北交所上市的新股全部較發行價高開，並即時漲至30%觸發臨時停牌。其中N同心漲幅超5倍，觸發二次臨停。71支精選層自新三板平移至北交所上市股票有48支高開，平均高開幅度逾2%。

中國證監會主席易會滿表示，北交所開市是資本市場改革發展的又一標誌，將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北交所。

在北京西城區金融大街上，幾位北京投資民眾認為，「門檻太高了」，對散戶不利。一位吳姓女士表示，「申請開通，還要前二十天都要有五十萬（人民幣，下同）在帳上，誰會把錢擺著不動？」、「主版有更好的股票，像最近走紅的新能源電池或汽車和減碳概念、航運股票，為何非要到北交所？」；另一位王姓婦人則表示，「自己家裡住附近，有可能會來開戶看盤」，她認為北交所這81支股票「有風險但報酬率高，對北京證券市場未來發展看好！」

根據北交所規定，個人投資者申請許可權開通前20個交易日證券帳戶和資金帳戶內的資產日均不低於50萬元，並須參與證券交易24個月以上；機構投資者准入則不設置資金門檻。另外，北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，次日後設立30%漲跌幅。但新股上市首日同樣將實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%時，盤中臨時停牌10分鐘。

新華社稱，北交所的啟航將為大陸資本市場注入更多改革活力，標誌著資本市場服務中小企業創新發展的能力邁上新台階，未來在直接融資、資源配置、創新資本形成、激發企業家精神和人才創新活力等方面將更加給力。下一步將緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支持創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。

9月2日，大陸國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上指出，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

北交所十五日正式開市，上市首日81支北交所股票普遍高開。記者賴錦宏/攝影
北交所十五日正式開市，上市首日81支北交所股票普遍高開。記者賴錦宏/攝影
北京市民王女士認為，北交所「有風險但報酬率高，對北京證券市場未來發展看好！」。記者賴錦宏/攝影
北京市民王女士認為，北交所「有風險但報酬率高，對北京證券市場未來發展看好！」。記者賴錦宏/攝影

北京 資本市場 標誌

延伸閱讀

北交所開鑼 可為「專精特新」中小台商提供資本協助

北交所首日新股全觸發臨停 易會滿：續深化新三板改革

中國疫情延燒！大連40萬戶遭貼封條 老婦爬窗外出被罵翻

台灣人不知道的李登輝──在北京取得「不對台動武」的口頭承諾

相關新聞

陸民指北交所「門檻太高了」 對散戶不利

北京證交所上市首日，81支北交所股票普遍高開。其中，10支直接在北交所上市的新股全部較發行價高開，並即時漲至30%觸發臨...

陸委會處置香港財產惹議 邱太三坦言法規過時

因應香港情勢變化，陸委會近日邀集財政部國有財產署、外交部等單位，討論在香港的兩筆國有房產處置事宜，但因香港是屬於「境外」...

北交所開鑼 可為「專精特新」中小台商提供資本協助

北京證券交易所（簡稱北交所）十五日早上九點開市，這是大陸第三間證券交易所，81家上市公司正式亮相，首日不設漲停幅限制。專...

北交所首日新股全觸發臨停 易會滿：續深化新三板改革

北京證券交易所揭牌暨開市儀式15日舉行，新股較開盤價漲幅30%，N同心、N大地、N晶賽、N漢鑫、N廣道、N恒合等全部觸發...

陸：台海緊張 美難辭其咎

攸關美中關係走向的「拜習會」，將於十六日登場，中共駐美大使秦剛日昨批評美國操弄台灣議題，企圖「以台制華」，台海局勢緊張美...

香港機場15日起一分為二 設成「綠區」、「橙區」

香港機場11月15日起一場兩制、分為兩區，即分成兩個指定區域，其中「綠區」是處理中國大陸航班，「橙區」則處理國際航班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。