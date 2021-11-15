陸委會處置香港財產惹議 邱太三坦言法規過時

因應香港情勢變化，陸委會近日邀集財政部國有財產署、外交部等單位，討論在香港的兩筆國有房產處置事宜，但因香港是屬於「境外」或「國內」，引發各部會爭議。對此，陸委會主委邱太三15日受訪坦言，兩岸情勢變化快速，導致國有財產法部分條文若無適時調整，就會有「解釋上的差異」，相關部會將持續溝通，相信能迎刃而解。

立法院內政委員會15日召開全體會議，就「近五年辦理人道救援成效及『委辦費』以密件方式辦理之實施計畫與成果」、以及春節台商返鄉防疫工作和戶籍問題，邀陸委會等部會首長進行專題報告並備質詢。其中，為避免受援助香港人等身分曝光遭中共清算，會議對於人道救援成效和「委辦費」等事項，採秘密會議方式進行。

至於港版國安法生效後，香港情勢驟變，我在港國有財產處置受到關注，邱太三在會前受訪時證實，近期陸委會已經召集外交部、財政部國有財產署來討論。他提到，政府在香港有兩處房產，不論出售或出租，都是一種處理模式，會循最好的方向研議。

但對媒體報導，在香港的國有財產1997年以前是外交部負責，現轉交到陸委會手上，因陸委會歸內政委員會，以致跨部會協調時，對於香港財產處置，要以「境外」或「國內」方式處理出現爭議。

邱太三說明，按照國有財產法第14條規定，國有財產在國境外者，由外交部主管，惟香港1997年移交時，國有財產法條文並未適時調整，而我現行港澳相關條文，對香港是用「第三地」來做解釋。

他坦言，兩岸情勢確實是一個特殊的情況，很多法律若無適時調整，就會有「解釋上的差異」，這部分外交部等部會均會做清楚的說明，相信問題最後會迎刃而解。

外界關心台商因疫情未能回台，政府修法方向是否放寬出境2年除籍規定，邱太三說，修法方向是由主管機關內政部進行研議，至於台商反映的問題如投票、隔離期間等，由於受疫情影響，各方情境不一定一樣，台商是否會在疫情期間為了投票專程回台，陸委會也會進一步了解確認情況。