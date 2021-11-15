北交所開鑼 可為「專精特新」中小台商提供資本協助

北京證券交易所（簡稱北交所）十五日早上九點開市，這是大陸第三間證券交易所，81家上市公司正式亮相，首日不設漲停幅限制。專家稱，北交所的設立，將為「專精特新」型（指具專業化、精細化、特色化、新穎化）的中小台商在資本市場提供協助。

北交所位於北京西城區金融大街丁26號，即大陸全國股轉公司註冊地金暘大廈。十五日一早，北交所安保緊密，警衛不斷查詢拍攝的人們是否有記者證。上午八點五十二分，二輛小巴和三輛黑色公務車緩緩駛入北交所，九點北交所正式開市。

截至十二日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112間證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

同時，10間已完成公開發行等程序的企業，將直接在北交所上市，而71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，81家公司十五日已成為北交所首批上市公司。中國漢鑫科技、大地電氣等10間創新企業11日晚公告稱，經北交所同意，公司股票將在北交所上市。

北交所設立准入門檻，個人投資者必須在開通交易權限前20個交易日日均證券資產50萬元人民幣，同時具備2年以上證券投資經驗。機構投資者准入不設置資金門檻。

據《北京證券交易所交易規則》，新股上市首日不設漲跌幅限制，但盤中股票價格較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的，股票盤中臨時停牌10分鐘。除新股上市首日外，北交所股票全時段實施價格漲跌幅限制，限制範圍是前收盤價的上下30%。

大陸國家主席習近平9月2日宣布，為深化新三板改革，中國大陸將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。這是時隔30多年，大陸又出現一個全國性證券交易所，形成北京、上海、深圳三足鼎立之勢。

對於北交所開業會否影響滬深股市，業內人士表示，北交所開市不會對滬深交易所造成衝擊和影響，除北交所市場規模不大，定位也有差異。

中信建投證券投行委委員、董事總經理李旭東表示，北交所上市公司多數市值偏低，融資規模偏小，對滬深市場資金分流有限。北交所主要服務創新型中小企業，後者所處產業發展階段更早，將為投資者提供更多投資選擇。

北京清華大學台灣研究院助理教授吳維旭認為，北交所的設立，將在資本市場方面為「專精特新」型的台資中小企業提供助力。他表示，在國際分工高度細化的當下，「專精特新」型中小企業擁有非常強的競爭力，許多台企皆在此列。科技創新，離不開用市場的力量來引導資源優化配置。