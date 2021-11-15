北交所首日新股全觸發臨停 易會滿：續深化新三板改革

北京證券交易所揭牌暨開市儀式15日舉行，新股較開盤價漲幅30%，N同心、N大地、N晶賽、N漢鑫、N廣道、N恒合等全部觸發臨停。

大陸證監會主席易會滿致詞表示，北交所揭牌開市，是資本市場改革發展的又一代表性事件。證監會將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

上海財聯社報導，易會滿指出，設立北京證券交易所，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支援體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義。

易會滿提到，希望北京證券交易所牢記初心使命，堅持錯位發展、突出特色，以試點註冊制為基礎，扎實推進契合中小企業特點的制度創新；推動提高上市公司品質，維護市場「三公」秩序和平穩運行，切實保護投資者合法權益；加強與新三板創新層、基礎層的有機聯動，深化與滬深交易所區域性股權市場協調發展，共同營造多層次資本市場發展的良好生態。

北交所15日正式開市，代表「大陸版那斯達克」正式服務創新型中小企業，促進「專精特新」中小企業（指具有「專業化、精細化、特色化、新穎化」特徵的工業中小企業）成長。

資料顯示，2013年以來，大陸工信部推動各地培育4萬多家省級專精特新中小企業，分三批培育認定4762家專精特新「小巨人」企業。

人民網報導，在9月3日的記者會上，大陸證監會指出，北交所聚焦創新型中小企業，服務物件「更早、更小、更新」，圍繞專精特新中小企業發展需求，形成科技、創新和資本的聚集效應，逐步發展成為服務創新型中小企業的主陣地。

中國國際經濟交流中心副研究員王成仁認為，北交所的設立將有效解決創新型中小企業，特別是專精特新中小企業的融資問題，拓寬企業直接融資管道，支持企業提升自身創新實力，更好成長為行業龍頭、「隱形冠軍」。

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫表示，北交所更加強調對於創新型中小企業的支持，這與專精特新企業高度匹配，北交所的設立將有效搭建起專精特新企業和資本市場的連接通道，同時豐富了資本市場退出管道，繼而激發創投資本服務專精特新企業的動力。