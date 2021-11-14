北京證券交易所15日正式開市

中國大陸第3個證券交易所、北京證券交易所，15日正式開市。

綜合陸媒報導，11月14日上午9時，在北京市金融街，北京證券交易所辦公大樓正在進行門牌吊裝和焊接的工作。15日，北交所所有股票將在這裡正式開市交易。

北交所的交易時間，與上交所、深交所同為上午9時30分至11時30分及下午1時至3時，但漲跌幅限制為30%。其中，個股上市交易首日、退市整理期首日等日不設漲跌幅限制。

據觀察者網，與金融街1800多家金融機構大樓風格類似，北交所的門牌也採用了燙金的大字，象徵著好的寓意。

開市當天，新三板精選層的71家掛牌公司將平移至北交所。另外，10家已完成公開發行等程序的企業將直接在北交所上市。屆時，北交所上市公司數量將達81家。

北交所在開市籌備過程中，市場各方反應積極、踴躍參與。目前已有累計超過210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限。