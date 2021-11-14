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共軍東部戰區政委：堅決遏制「台獨」 有效應對挑釁

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
共軍東部戰區政委何平稱，堅決遏制「台獨」行徑。央視新聞
共軍東部戰區政委何平稱，堅決遏制「台獨」行徑。央視新聞

中共十九屆六中全會閉幕後，多位中共中央委員在央視新聞聯播中解讀六中全會精神。其中，共軍東部戰區政委何平提到了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」的相關內容，強調要堅決遏制「台獨」行徑，有效應對來自「海上方向」的任何挑釁。

據觀察者網，共軍東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所屬武裝力量。

何平表示，《決議》明確提出，要強化軍隊塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的戰略功能。要按照中共確定的國防和軍隊現代化新三步走戰略部署強力推進落實，加快提升打贏現代戰爭能力，堅決維護國家的主權、安全和發展利益，堅決遏制「台獨」行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。

報導提到，11月9日，多名美國國會參眾議員搭乘美軍機訪台。東部戰區微信公眾號9日晚發布消息，表示解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

中共 戰爭 台獨

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