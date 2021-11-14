陸駐美大使秦剛：推動兩岸融合 但不承諾放棄使用武力

當地時間11月13日，大陸「全美中國和平統一促進會聯合會」2021年年會在舊金山召開，中國大陸駐美大使秦剛以視訊方式發表賀詞。他表示，大陸加倍努力推動兩岸融合發展，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

據央視新聞報導，秦剛指出，當前，台灣民進黨當局煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。這些行徑嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。

他表示，大陸加倍努力推動兩岸融合發展，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

秦剛又批美方不斷操弄台灣問題，企圖「以台制華」，這必將搬起石頭砸自己的腳。大陸敦促美方恪守一個中國原則和對中方所作的承諾，謹慎妥善處理台灣問題，警防台灣問題導致中美衝突和對抗。

他還說，希望全美和統會聯合會和全美所有支持統一大業的中華兒女，繼續堅定不移地高舉反「獨」促統的鮮明旗幟，繼續堅定不移地爭取美國政府和主流社會對中國統一的認同和支持，堅定不移地加強全美僑界團結，使支持統一、民族復興的力量薪火相傳、日益壯大。