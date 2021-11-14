談拜習會 陸學者：主要是坦誠溝通、減少誤判

「拜習會」能否為中美關係打破僵局？大陸學者表示「謹慎樂觀」，認為會晤將聚焦「增進互信」，為今後一段時期的中美關係設定總體框架。有美國專家說，會晤肯定會談及台灣問題，拜登「很可能繼續口頭上堅持『一中』（政策）」。

據香港星島日報，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，當下中美關係的氣氛要從兩方面看待。一方面比較消極，因為美國國內負面的對華輿論，以及美國不斷在涉台、涉疆、涉港等問題做出損害中方利益的言行。另一方面，中美元首九月通話後，兩國關係氣氛有緩和跡象，包括政府層面互動增加。

會晤能否給中美關係帶來正面影響？吳心伯表示「謹慎樂觀」。這是因為美國國內存在負面的對華認知。其次是拜登上台後，其外交、國安團隊對中國態度偏強硬。他認為，這次會晤不會花太多時間討論具體議題，主要目的是通過坦誠的溝通增進互信，減少誤判，因為拜登上任後在很多方面延續了川普的對華政策，導致中方對於美國的戰略意圖高度不信任。

美國巴克內爾大學國際關係系主任朱志群對BBC中文網說，「拜登政府的內政外交泛善可陳，明年的期中選舉對民主黨將是很大挑戰。所以必須在內政外交方面都有所突破和進展。」

他預計這次會晤可能優先談到氣候變化、經貿和人文交流等議題，「這些相對比較容易」。比較敏感和困難的問題如人權、南海、北京冬奧會等也會談到，尤其是台灣問題。

朱志群認為，台灣問題「肯定會談，而且一定是中方最關注的問題」，但這次會晤不會在台灣問題上有所突破。「拜登在台灣問題上給出讓中方滿意的答案微乎其微。他很可能繼續口頭上堅持『一中』（政策），同時繼續發展和提升與台灣的關係。」