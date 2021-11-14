德語媒體：習近平的人設

(德國之聲中文網) “在中國領導層這個封閉的空間，過去、現在和未來都是權力的工具。誰能夠控制過去，用自己的方式撰寫下歷史，也能夠掌控未來。所以，習近平現在已經超越了世俗黨領導人這一角色，他被塑造成一個超乎常人，完美且不可替代的歷史人物。”《南德意志報》本周五（11月12日）發表的一篇評論文章這樣開頭寫道。中共六中全會剛剛閉幕，習近平歷史地位確立。記者會上，中共高層解讀《決議》內容時，只聚焦在習近平一人，強調他在共產黨的核心地位。《南德意志報》這篇題目為“獨一無二”（Der Einzigartige）的文章寫道：“ 個人崇拜是專制和獨裁制度的核心特征。當某人變得比一個制度更為重要之時，維護權力的規則就變得無足輕重，可預見性消失不見，任意專斷大行其道。除了朝鮮金氏獨裁之外，搞個人崇拜的人物都不能夠長期活躍在一個專制制度。毛澤東之後，中國也在一段時間內停止了這種做法。”

作者Stefan Kornelius接著指出，共產黨和習近平正在進行一個大膽的實驗：“這個決定是對歷史的漠視，尤其是共產黨的確從蘇聯解體汲取了教訓的情況下。中國善於從歷史中學到教訓，不過人們必須讀懂歷史的真相。”

《法蘭克福匯報》本周六發表的文章並沒有將焦點放在習近平身上，而是關注到習思想背後的男人——王滬寧：“習近平剛剛宣布自己是一個新思想的創始人，習近平新時代中國特色社會主義思想被稱為21世紀馬克思主義。然而另外一個人被認為是這個新思想的精神之父，他就是中共的首席思想家王滬寧。二十多年的時間裡，他不停地在塑造中共思想，據悉，習近平的兩個前任江澤民和胡錦濤的理論都出自他的手筆。考慮到爾虞我詐的內部爭鬥，始終在中共政壇屹立不倒的三朝元老，的確是一個了不起的成就。“

題目為“中國首席思想家“（Chinas Chefideologe）的文章指出，王滬寧學法語出身，他思維敏銳，閱讀量驚人，深入研究西方哲學。他當國際政治系教授之時赴美做訪問學者後，在1991年出版了一本書講述了他對美國民主的看法，書名叫做《美國反對美國》，其中他描述了這個國家的不團結，也提到了破壞性的虛無主義：”1月6日特朗普支持者闖入國會大廈後，這本早已絕版的書價格已被炒到高達2200歐元。“

文章作者Friederike Böge指出，王滬寧很早就主張用鐵腕政策推動國家現代化：“他認為美國的自由主義對中國來說是一種分裂性的危險。在北京的一些改革者還在夢想政治開放的時候，他就主張這些觀點。據信，改革派中共前總書記胡耀邦曾經在王滬寧寫的一篇關於新威權主義的文章上點批'胡說八道 '。”

1995年，江澤民將他帶到北京，王滬寧出任中共中央政策研究室政治組組長，2002年出任中央政策研究室主任並當選中共中央委員，在習時代，他一躍入“常”，進入了中南海的權力核心。他被視為習近平的親信，多次隨其出國訪問。據悉，他受到美國政治科學家亨庭頓（Samuel Huntington）的文明沖突理論啟發。文章寫道：“他可能策劃，制定了習近平對少數民族的打壓政策。而在阻止西方思想'滲透'中國的問題上，他和習也是志同道合的盟友。“

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