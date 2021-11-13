國安法下的香港「不再有晴天」…記者簽證遭拒 藝術藏品被篩

英國雜誌《經濟學人》（Economist）周五（11月12日）發表聲明稱，香港政府拒絕延續駐港記者黃淑琳的工作簽證。該雜誌總編輯貝多斯（Zanny Minton Beddoes）在聲明中表示：「我們對於香港當局拒絕續簽的決定感到遺憾，當局也並未給出理由。」他還介紹，黃淑琳目前不在香港，該雜誌以她的報導感到驕傲，並呼籲香港政府維持外媒採訪准入，這對香港作為一個國際城市的地位非常重要。」

黃淑琳也在推特上發文表示：「很遺憾我無法持續於香港報導。我喜歡了解這座城市及其人民。我會想念你們。」《經濟學人》網站的信息顯示，黃淑琳是《經濟學人》駐中國記者，關注中國與香港的社會及政治新聞。加入《經濟學人》前，她曾是《金融時報》與路透社記者，報導香港2019年示威活動、中國及北韓經濟狀況等。

據香港電台報導，針對黃淑琳簽證續簽被拒一事，香港入境處表示，不評論個別個案，處方會按照相關法律和政策處理每宗申請個案。

新聞業工作環境惡化

《香港國安法》去年實施以來，香港政府已拒絕多名外籍記者的工作簽證。其中包括網絡英文媒體「香港自由新聞」（HKFP）的愛爾蘭籍記者麥固侖（Aaron McNicholas）和《紐約時報》記者、中國問題專家儲百亮（Chris Buckley），香港當局都沒有給出拒絕理由。

面對新聞業內有關香港新聞自由和媒體自由的擔憂，香港特首林鄭月娥去年7月公開表示，如果香港外國記者會（FCC）所有記者都可以100%保證，不會觸犯國安法的條文，那她也可以保證新聞自由。

香港外國記者會本月公布的一項最新調查，自《香港國安法》出台以來，香港新聞工作者的工作條件明顯惡化，且將近一半的記者表示，他們正考慮要離開香港。另外，超過八成的受訪者都認同，香港新聞業工作環境已「變得更糟」。

M+在政治審查爭議中開幕

《經濟學人》發表聲明的同一天，號稱亞洲首間全球當代視覺文化博物館的香港M+在國安法政治審查爭議中開幕。

林鄭月娥在開幕儀式致辭時表示，香港有廣闊國際網路，大有條件發展為中外文化中心，展示國家的軟實力。同樣在開幕式上致辭的香港西九董事局主席唐英年指出，創作需要具備良好空間及氛圍，會維護、鼓勵藝術表達自由和創作自由，「M+的開放，並不意味著藝術表達可以凌駕於法律之上。」

M+博物館開幕初期設有6個專題展覽，其中包括前瑞士前駐華大使、收藏家希克（Uli Sigg）交給該博物館的希克藏品。今年3月，M+博物館在傳媒預覽後，親政府派人士指出其收藏的希克藏品部分藏品「違反國安法」，特別點名中國藝術家艾未未的系列作品《透視研究》。這些作品紀錄艾未未在北京天安門廣場、香港維多利亞港、巴黎艾菲爾鐵塔和美國白宮前舉起中指。

《透視研究》如今確實沒有出現在M+的開幕展上。今年九月，艾未未已對M+將在開幕展覽中排除其部分作品的做法表示過抗議。據香港《明報》當時報導，艾未未認為，香港實施國安法後，「再不會有晴天，再不會有言論自由、表達自由的空間」。

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