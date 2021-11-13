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中美元首視訊峰會16日舉行 預計不涉恢復領事館

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
美國總統拜登與大陸國家主席習近平，將於16日舉行視訊峰會。（新華社資料照）
美國總統拜登與大陸國家主席習近平，將於16日舉行視訊峰會。（新華社資料照）

據大陸外交部網站，大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩13日宣布：「經中美雙方商定，國家主席習近平將於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係雙方共同關心的問題交換意見」。

會晤時間確定了，但外界對習拜會能達成什麼共識感到懷疑。新加坡聯合早報稱，這場首腦峰會能否起到穩定世界最大兩個經濟體的關係並緩和緊張，仍須打上一個大大的問號。

報導指出，美國總統拜登與大陸國家主席習近平藉由這場視訊峰會，能否相互形成一定的理解、達成一些共識，甚至讓兩國接下來三年的合作、競爭、對抗變得更規則化，同樣並不樂觀。

彭博社早前引述兩位不願具名的知情人士報導，習拜會不會涉及美國駐成都總領事館和中國駐休斯敦總領事館是否重新開放的問題。

大陸早前也傳達願本著相互尊重的原則，同美國加強交流合作，管控分歧的信息。大陸駐美大使秦剛9日在美中關係全國委員會晚宴上宣讀習近平發給委員會的賀信。

習近平在賀信中說：「中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

習近平還表示，中美關係當前正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，「合作是唯一正確選擇」。

習近平 美國

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