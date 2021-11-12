陸委會指六中未反思錯誤 國台辦回嗆：搞對抗謀台獨
針對陸委會日前評中共十九屆六中全會「只宣揚制度優勢成就，卻未反思過去執政錯誤」、「絕不會接受其設定的政治框架及未來發展路徑」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，「民進黨刻意歪曲誣衊，再次暴露了其搞對抗、謀台獨」。
朱鳳蓮指出，中共十九屆六中全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，彰顯了中國共產黨和中國人民堅持中國道路、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的高度歷史自覺和歷史自信。對於在建黨百年歷史條件下實現第二個百年奮鬥目標，實現中華民族大復興具有重大現實意義和深遠歷史意義。
她稱，「民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣衊，再次暴露了他們搞對抗、謀台獨，與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的邪惡政治本性。」
朱鳳蓮重申，「台灣是中國的一部分。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。民進黨當局頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是威脅台海和平穩定、導致兩岸關係緊張動盪的根源，是嚴重損害台灣同胞利益福祉的禍端。」
朱鳳蓮稱，中國共產黨百年奮鬥的偉大成就和歷史經驗，是中國大陸持續走向繁榮富強、人民幸福的根本保證，是遏制「台獨」分裂、維護台海和平穩定的強大力量。她稱，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。」
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