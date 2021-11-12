中共六中全會閉幕 習近平歷史地位確立

中國共產黨周五（11月12日）上午舉行19屆六中全會閉幕記者會，指出第三份《歷史決議》決議，與過去兩個《歷史決議》總結歷史教訓不同，更重視成就及歷史經驗，整場記者會聚焦習近平一人，強調中國特色社會主義在習近平的帶領下有重大成就，並未提及毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤等中共前任領導人。外界關注的台灣問題也未被提及。

該記者會由中共中央宣傳部常務副部長王曉暉最先發言，長達10分鐘的發言中，多次強調習近平在黨中核心地位的重要性，並確立習近平在黨中央的核心地位。

王曉暉說：「面對嚴峻形勢和復雜任務，以習近平同志為核心的黨中央，取得驕人成績...實踐證明，黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。」

在媒體提問環節，無論是有關政治、文化或經濟議題，回答問題時都會提及習近平。像是《央視》問及《全會公報》提及的決定性意義怎樣理解時，中央政策研究室主任江金權則再次強調要「堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位」，並稱「黨中央有核心、全黨有核心，黨才有力量」，不斷突顯習近平在黨的重要角色。

文化建設方面，王曉暉則稱：「以習近平同志為核心的黨中央高度重視文化建設」。並指中國深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育等。

確立習近平定位

淡江大學兩岸關系研究中心主任張五岳曾向德國之聲指出，這份《歷史決議》會強化習近平的領導、路線主張還有它的歷史定位，是「必也正名乎」，強調為了下一個百年「非習不可」、「舍習近平其誰」，在明年二十大和可預見的將來強化習近平長期執政的「合法性、正當性與必要性」。

在美國芝加哥大學擔任訪問學者的中國人權律滕彪也表示，這次的《歷史決議》肯定要把習近平的歷史地位確定下來，這樣他在黨內與中國國內的政治地位就被完全正式確定下來，沒有人可以撼動。

他曾向德國之聲解釋：「這會令他的個人崇拜達到一個更高的高度。關於毛澤東的歷史決議，是在他去世後才開會決定。這次卻是在習近平權力到達巔峰時，來進一步確立他的歷史定位。」並稱，因為他才68歲，可能還會繼續執掌權力很多年，「對共產黨今後的走向與中國的政治安排是非常大的」。

中國政治研究學者、新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）安妮-馬裡·布雷迪（Anne-Marie Brady）則是告訴德國之聲，雖然在中共內部或外部，都有人反對習近平把自己放在中共領導層的神壇上，讓自己無限期地掌權。然而，她說：「習近平在過去十年中的鎮壓政策無情地壓制了任何其他觀點的聲音」。

中國式民主？

另外，有媒體問及民主議題，江金權強調「黨從成立起，就始終高舉人民民主的旗幟」，並說中國奉行的是「全過程人民民主」。他說，「民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家定義」，批評西方國家引以為傲的民主，實際上是「基本支配的民主，是有錢人的民主，不是真民主」。

「全過程人民民主」是習近平在2019年提出的新用詞，強調制度必須「堅持以人民為中心，堅持人民至上」，很多人對該名詞表示不解，在當時也被批評是空洞的政治口號，且中國至今仍未解除黨禁、報禁及網禁，也被質疑這種民主「有經過人民同意嗎」。

政大東亞所所長王信賢曾對德國之聲表示，中共第三份《歷史決議》不只在處理黨內的歷史，甚至是要對外宣示世界上馬克思主義的發展。他說 :「我覺得習他有一種企圖，中共要作為馬克思主義兩三百年來社會主義實踐的真正繼承者。」

王信賢認為，中共會強調，有別於西方資本主義，中國走出一條屬於「中國特色的社會主義道路」，證明其制度優越性。也因此，北京近來一直重申「民主不是只有一套標准」。

另外，有媒體問，現在中國經濟放緩，會不會對實現「共同富裕」帶來挑戰？中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀回答稱，要持續縮小區域城鄉發展差距，強調「共同富裕」是長遠目標，促進公平的收入體系。

新加坡《亞洲新聞台》問及有關中國「一帶一路」倡議遇到債務和環境風險，韓文秀回答時強調「習近平發起的『一帶一路』倡議，已經展現中國工程建設的強大能力和貢獻。」並細數通過該倡議捐助疫苗協助防疫的成績。

韓文秀強調會重視生態環境友好的建設項目，讓「綠色」成為一帶一路的底色。在債務問題方面，他表示會「遵循債務可持續原則」，防範化解債務風險。

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