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下周一習拜視訊峰會? 北京仍不鬆口

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌。（取自大陸外交部網站）

據外電報導，大陸國家主席習近平與美國總統拜登下周一將舉行視訊會議。但大陸外交部在12日例行記者會中，對此仍沒有正面回應。大陸外交部發言人汪文斌僅表示，目前雙方正為元首會晤的具體安排保持密切溝通。

據香港電台報導，汪文斌在記者會上被問及此事時表示，目前中美雙方正就元首會晤的具體安排保持密切溝通，希望美方與中方雙向而行、共同努力，推動中美元首會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

汪文斌還提到，今年以來，習近平兩次應約拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常聯繫。

對於美國媒體報導，習近平將會視訊峰會上邀請拜登出席明年2月舉行的北京冬奧，汪文斌則說，不會對媒體的猜測報導作評論。

汪文斌 習近平 拜登

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