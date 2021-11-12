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下周一習拜視訊峰會? 北京仍不鬆口
據外電報導，大陸國家主席習近平與美國總統拜登下周一將舉行視訊會議。但大陸外交部在12日例行記者會中，對此仍沒有正面回應。大陸外交部發言人汪文斌僅表示，目前雙方正為元首會晤的具體安排保持密切溝通。
據香港電台報導，汪文斌在記者會上被問及此事時表示，目前中美雙方正就元首會晤的具體安排保持密切溝通，希望美方與中方雙向而行、共同努力，推動中美元首會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。
汪文斌還提到，今年以來，習近平兩次應約拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常聯繫。
對於美國媒體報導，習近平將會視訊峰會上邀請拜登出席明年2月舉行的北京冬奧，汪文斌則說，不會對媒體的猜測報導作評論。
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