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習近平：中共要實現第二個百年奮鬥目標

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為中共總書記習近平在中共第十九屆六中全會上講話。新華社
圖為中共總書記習近平在中共第十九屆六中全會上講話。新華社

中共十九屆六中全會審議通過黨史第三份歷史決議。新華社報導，中共中央9月10日在中南海召開黨外人士座談會，就決議聽取意見和建議。中共總書記習近平指出，中共要繼續團結帶領全國各族人民實現第二個百年奮鬥目標，推動全黨形成嶄新的精神風貌、空前的團結統一、高度的政治自覺，實現黨和國家興旺發達、長治久安。

據新華社報導，習近平指出，今年是中共成立100周年，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期。在此重大歷史時刻，全面總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗，對開創未來、掌握歷史主動等，具有十分重大意義，因此決定專門用一次全會作全面總結。

習近平強調，在百年奮鬥歷程中，中共高舉大團結大聯合的旗幟，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，發揮統一戰線重要法寶作用。

中共 習近平 南海

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