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中共中宣部：第三個歷史決議重在總結百年成就和經驗

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中宣部副部長王曉輝。（取自中國網）
中共中宣部副部長王曉輝。（取自中國網）

中共中宣副部長王曉暉12日指出，與中共歷史上前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，十九屆六中全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》主要是總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗。體現中共重視和善於運用歷史規律的高度政治自覺，體現牢記初心使命、繼往開來的自信和擔當。

王曉暉稱，中共十九屆六中全會通過的《決議》共七個部分，內容上有兩個特點：

第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗。

王曉暉表示，從建黨到改革開放之初，中共歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。

他指出，第三份《決議》把着力點放在總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。

第二個特點是，中共十一屆三中全會召開20周年、30周年、40周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義「新時代」這個重點，用較大篇幅總結中共十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。

對於六中全會的歷史意義，王曉輝表示，在中共建黨百年之際召開六中全會，全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是鄭重的歷史性、戰略性決策，體現中共重視和善於運用歷史規律的高度政治自覺，體現牢記初心使命、繼往開來的自信和擔當。

王曉暉說，全會審議通過的《決議》通篇融匯了百年來中國共產黨踐行為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命所進行的奮鬥、犧牲和創造，深刻揭示了「過去我們為什麼能夠成功、未來我們怎樣才能繼續成功」。

中共

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