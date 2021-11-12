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陸官員：西方民主是有錢人遊戲 中國才有民主全部要素

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央政策研究室主任江金權。（取自中國網）
中共中央政策研究室主任江金權。（取自中國網）

中共中央政策研究室主任江金權12日上午表示，民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家自說自話。西方國家的民主，是有錢人的遊戲。世界上的民主不可能千篇一律。用單調的眼光審視人類豐富多彩的政治文明，這本身就是不民主的。他強調，中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。

江金權在中共中央新聞發布會指名批評美國稱，有些西方國家民主呈現空心化亂象。美國將召開民主峰會，企圖重振西方民主，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分列世界，結果只能是越描越黑。對此，中國始終保持清醒頭腦。民主不是用來做擺設的，而是用來解決人民的問題的。

他指出，中國全過程民主是一個完整的制度鏈條，包括民主政治的全部要素，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主。

江金權引述，10月31日，美國廣播公司公布最新民調結果：全球57%的受訪者、美國72%的受訪者認為美國不是民主的良好樣板。美國的另一項民意調查顯示：超過81%的美國民眾對美國民主表示擔憂。與此形成鮮明對比的是，美國民調機構最新公布的兩次民調結果顯示：中國民眾對中國黨和政府的滿意度分別為95%和98%。

江金權說，孰優孰劣，明眼人一看自明、一看自知。美國將於下月召集所謂民主峰會，企圖重振西方民主，在西方國家民主問題堆積如山的背景下召開這次峰會，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分裂世界，把世界劃分成兩個陣營或者多個陣營，結果只能是越描越黑。

他表示，一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛的參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少。如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入了休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

美國 投票

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