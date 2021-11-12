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中共中央政策研究室：確立習近平黨中央核心是時代呼喚

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共十九屆六中全會11日閉幕，通過中共黨史的第三份歷史決議。中央政策研究室主任江金權表示，「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。」

據香港電台報導，江金權說，一個國家、一個政黨，領導核心至關重要。作為一個有9,500多萬黨員的大黨、有56個民族和14億人口的大國，若黨中央及全黨沒有核心是不可想像，很容易搞散，甚麼事情也辦不成。「黨中央有核心、全黨有核心，黨才有力量」。

江金權表示，堅定擁護和維護習近平的核心地位，全黨便有定盤星，全國人民便有主心骨，中華「復興」號巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪也能夠做到「任憑風浪起、穩坐釣魚船」。

中共十九屆六中全會公報指出，習近平新時代中國特色社會主義思想實現了馬克思主義中國化新的飛躍。中宣部副部長王曉暉表示，這闡明了習近平新時代中國特色社會主義思想的理論內涵和重大意義，標明在馬克思主義發展史、中華文化發展史上的重要地位。

習近平 中共

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