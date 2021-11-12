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中共十九屆六中全會 要讓習近平明年更加風光地續任

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
由政大國關中心主辦的「百年的歷史路口：解析中共十九屆六中全會座談會」12日上午在政大舉行。記者呂佳蓉／攝影
由政大國關中心主辦的「百年的歷史路口：解析中共十九屆六中全會座談會」12日上午在政大舉行。記者呂佳蓉／攝影

中共十九屆六中全會昨11日閉幕，會議通過中共黨史上第三份歷史決議，並決定中共二十大將於明年下半年召開。學者指出，這次會議不僅凸顯中共執政的合法性，更凸顯了中共總書記習近平的政績，墊高習近平的歷史定位，以便讓他明年能更加風光地續任。

政大國關中心主辦的「百年的歷史路口：解析中共十九屆六中全會座談會」12日上午在政大舉行。

根據新華社報導，中共十九屆六中全會通過了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華表示，這次會議凸顯中共執政合法性的問題，藉由宣揚百年重大成就，講述為什麼中國需要中共來領導。這次會議基本上也說明，習近平是跨「兩個百年」的第一人，是繼承毛、鄧、江、胡之後的中共領導人，也是黨史百年的開創者。

文化大學社科院院長趙建民指出，中共黨史的前兩份「歷史決議」與這次不同，前兩份歷史決議都是毛、鄧在掌權前，對前一段歷史的否定，鼓吹新政以開啟下一段時間「我的來臨」。這次歷史決議則是全局性的，是正面闡述的，可以推斷其內容絕大多數會是肯定的。

趙建民指出，許多分析指出，中共十九屆六中全會開啟「習時代」，但「習時代」早在2016年十八屆六中全會提出「習核心」時就已經開始，他的時代早就來臨。

政大東亞所特聘教授兼所長王信賢表示，這次公報凸顯出習的政績，讓他的續任更風光，也墊高習近平的歷史定位。

王信賢並分析，中共第三份歷史決議面對的不只是黨內，而是面對全世界，即中國經驗影響世界的進程，為全世界提出「中國方案」。決議內容可能會呈現整個中國馬克思主義的高度，突顯出中國大陸已經建立起一個相對於西方的制度。這是習的企圖與雄心，顯示是中共的奮鬥讓馬克思主義展現強大生命力。

政大國關中心主任寇健文表示，公報內容出現的關鍵詞彙是習近平出現的頻率比肩毛澤東。「習核心」的地位早已確立，現在是更加強化，而其合法性來源還有中共執政百年的成果。

政大國關研究中心研究員宋國誠則提出，這次會議開完後有「六個取代」：雖然中共依然強調馬克思主義，但其實已用「習近平主義」取代之；政治上取代鄧小平的「七上八下」，改了鄧的規矩；外交上，以「戰狼外交、無所不為」，取代鄧的「韜光養晦、有所作為」。

社會上，以「共同富裕」取代「一部分人先富」，但共同富裕不是劫富濟貧，而是「劫富濟黨」；經濟上，中共在走回頭路，以國家管制取代市場社會主義；以及台灣問題上，以歷史任務取代國共內戰延續性問題。

中共 習近平 政大

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