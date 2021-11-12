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人民日報：美政客在台問題錯誤言行將損害台海和平

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
人民日報發布署名「鐘聲」的文章稱，當前，中美關係正處於重要歷史關口，合作是唯一正確選擇。美聯社
人民日報發布署名「鐘聲」的文章稱，當前，中美關係正處於重要歷史關口，合作是唯一正確選擇。美聯社

針對美國國務卿布林肯表示，若台灣遭大陸攻擊，美國和盟國將會採取行動，中共中央機關報人民日報12日在網站刊出專文稱：「美國一些政客總是無法克制在台灣問題上散布錯誤言論、顛倒黑白的衝動。美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背美國在台灣問題上所作承諾，違反國際關係基本準則，其後果只會損害台海和平穩定」。

這篇題為「中國統一是不可阻擋的歷史潮流」的文章稱，一段時間以來，美國一些政客頻頻曲解一個中國原則，企圖拿美國單方面制訂的「台灣關係法」來挑戰一個中國原則。

文章稱，「台灣關係法」違背美方在中美三個聯合公報中所作承諾，將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法的、無效的。「美方執意偷換概念、混淆視聽，只會進一步暴露其在台灣問題上攪渾水、挑事端的險惡用心」。

人民日報這篇署名「鐘聲」的評論重申大陸國家主席習近平日前在美中關係全國委員會年會賀信中的談話：「當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇」。

文章指出，台灣問題是中美關係的重中之重。美方必須明白，民進黨當局赤裸裸地販賣「兩國論」，與外部勢力加緊勾連不斷進行「台獨」挑釁，是當前兩岸關係緊張、台海和平穩定風險升高的根源。美方應以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

文章最後總結：中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。任何挑戰一個中國原則、抗拒中國統一大勢的行徑都將被堅決挫敗。任何支持「台獨」分裂、違背歷史潮流的企圖都將以失敗告終。

「鐘聲」是人民日報國際評論的筆名，是「中國之聲」的簡稱，把「中」字改成「鐘」，也有警世鐘聲的寓意。

美國 台獨

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